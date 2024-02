Paolini-Rybakina, quarti Wta 1000 Dubai: dove vederla in diretta

Continua l'avventura di Jasmine Paolini al Wta 1000 di Dubai. La 28enne toscana, sul cemento outdoor, nei quarti di finale sfida Elena Rybakina, 24 anni, che vanta in carriera sette titoli WTA, tra cui un titolo del Grande Slam, Wimbledon 2022 e la finale agli Australian Open 2023.

Jasmine Paolini, che giocherà il secondo quarto 1000 della carriera dopo aver battuto agli ottavi la greca Maria Sakkari, parte nuovamente sfavorita nei pronostici, ma vuole continuare a sognare in un torneo in cui sta facendo benissimo e che le garantirà un ulteriore passo in avanti nel ranking Wta, dove attualmente occupa la posizione numero 26.

Sono due i precedenti tra l'azzurra e la kazaka, entrambi a livello di Wta 1000 nella passata stagione: Rybakina vinse a Roma, poi fu costretta al ritiro a Cincinnati.

Wta 1000 Dubai, quarto Paolini-Rybakina: dove vederla in diretta

Jasmine Paolini, giovedì 22 febbraio, sfida Elena Rybakina nei quarti di finale del WTA 1000 di Dubai 2024. L'incontro, che si disputa sul campo principale alle ore 12.15, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now.