Paolini-Swiatek, finale Roland Garros 2024: a che ora e dove vederla in diretta

Imperdibile sfida per gli appassionati di tennis. Sabato 8 giugno Jasmine Paolini in finale al Roland Garros 2024 affronta la campionessa polacca Iga Swiatek.

La 28enne Paolini sta vivendo una settimana entusiasmante. Nei quarti è riuscita ad avere la meglio sulla kazaka Elena Rybakina e in semifinale ha travolto la giovane russa Mirra Andreeva.

Ora per la nostra numero 1, che da lunedì 10 giugno sarà ufficialmente la numero 7 al mondo, c'è una supersfida contro la giocatrice che è in testa al ranking Wta e andrà a caccia del suo quarto Roland Garros.

Paolini-Swiatek, Finale Roland Garros 2024: l'orario e dove vederla in tv

La sfida tra Jasmine Paolini e Iga Swiatek, finale del Roland Garros 2024, è in programma sabato 8 giugno e inizierà alle ore 15. Sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.