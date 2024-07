Paolini-Vekic oggi, semifinale Wimbledon 2024: a che ora e dove vederla in diretta

Oggi, giovedì 11 luglio, Jasmine Paolini torna sul Campo Centrale di Wimbledon per affrontare in semifinale la croata Donna Vekic. La toscana, numero 7 del ranking Wta, ha raggiunto questo grande traguardo: è la prima italiana in semifinale nel torneo sull'erba più antico e famoso del mondo.Nei quarti ha travolto l'americana Navarro in un match dove partiva da sfavorita.

Jasmine Paolini, che contro Donna Vekic la numero 37 del ranking Wta partirà invece da favorita, va a caccia della seconda finale Slam consecutiva dopo quella disputata recentemente sulla terra rossa del Roland Garros 2024 contro la numero 1 al mondo Iga Swiatek.

Paolini-Vekic, semifinale Wimbledon 2024: l'orario e dove vederla in tv

La semifinale del torneo femminile di Wimbledon 2024 tra Jasmine Paolini e Donna Vekic si gioca sul Campo Centrale alle ore 14:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky (Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno) e in streaming su NOW e Sky Go.