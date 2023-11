Sinner finisce di giocare contro McDonald in piena notte, ottavi a rischio, a Parigi-Bercy esplode la polemica

Jannik Sinner ha superato il primo ostacolo, Mackenzie McDonald, al Masters 1000 di Parigi-Bercy, ma la presenza dell'azzurro oggi, giovedì 2 novembre, nella sfida contro Alex de Minaur, che vale i quarti di finale, è in forte dubbio a causa della pessima organizzazione del torneo di Parigi-Bercy. Sinner, infatti, ha battuto in 3 set l'americano con il punteggio di 6-7 (6) 7-5 6-1, ma il suo match è iniziato oltre la mezzanotte ed è terminato alle 2.30 del mattino.

Oggi Jannik dovrebbe tornare in campo per affrontare De Minaur non prima delle 17.00, facendo così i conti, oltre che con l'avversario, anche con le energie inevitabilmente debilitate dal tour de force a cui è stato sottoposto questa notte. Vista la vicinanza di un obiettivo fondamentale come le Atp Finals, Sinner potrebbe essere costretto a rinunciare alla sfida di oggi, anche per prevenire rischi e infortuni.

Il suo coach, Darren Cahill, noto nel circuito Atp per la sua mitezza, questa volta non le ha mandate a dire e in un'Instagram Stories ha detto: "2.45 di notte. Felice per la vittoria di Jannik Sinner ma zero attenzione per la salute dei giocatori con la programmazione di Parigi".

Casper Ruud, campione norvegese, ha espresso la sua solidarietà a Sinner, attaccando a sua volta gli organizzatori di Parigi-Bercy, tramite un tweet: "Applausi per il come avete gestito uno dei migliori giocatori del mondo, che ha chiuso il suo incontro alle 02.37 del mattino e ha 14,5 ore per recuperare. Cosa è, uno scherzo?"

