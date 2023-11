Pegula-Swiatek oggi, Wta Finals 2023: l'orario e dove vederla in tv

Arriva il giorno della finale delle Wta Finals 2023. Oggi, lunedì 6 novembre, Iga Swiatek affronta Jessica Pegula. L'incontro che deciderà la vincitrice nel torneo riservato alle 8 migliori giocatrici del mondo si disputerà non prima delle 22.30 ora italiana, sul cemento dell'Estadio Paradisus di Cancun.

Iga Swiatek, numero 2 al mondo, arriva in finale dopo aver avuto la meglio su Aryna Sabalenka, la numero 1 al mondo e in caso di vittoria tornerà in vetta al ranking mondiale. Dall'altra parte della rete troverà Jessica Pegula che ha battuto in un derby tutto a stelle e strisce la connazionale Coco Gauff.

La speranza è che non ci siano ulteriori ritardi nel programma in un'edizione delle Wta Finals che ha dovuto fare i conti con piogge intense e forti venti che hanno portato a un giusto e diffuso malcontento tra le giocatrici.

Pegula-Swiatek, finale Wta Finals 2023: dove vederla in tv

La finale delle Wta Finals tra Iga Swiatek e Jessica Pegula si giocherà oggi, lunedì 6 novembre, alle 22.30 ora italiana (le 16.30 ora locale) e l'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro su Raisport e su Supertennis e in streaming su supertennis.tv, Raiplay, Wta Tv e sull'app SuperTennix, gratis per tesserati FITP.