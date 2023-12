Sinner premiato come miglior giocatore dell'anno: il tennis italiano in festa

Nel tardo pomeriggio di lunedì 4 dicembre con i SuperTennis Awards, a Milano, è stata celebrata la stagione più emozionante del tennis italiano. C'era la Coppa Davis, vinta a Malaga, appena sbarcata in Italia, maestosa e scintillante e tutti intorno i campioni che hanno reso speciale il 2023.

Il protagonista della serata è stato, il numero 4 del ranking Atp, Jannik Sinner, premiato come miglior giocatore dell’anno, prima di ricevere insieme a Capitan Volandri il premio per l’impresa di Coppa Davis: "I cori da stadio non li avevo mai sentiti per un giocatore di tennis. È molto bello quando senti la connessione con il pubblico e a Torino mi hanno fatto sentire a casa. Toronto è stato un altro momento chiave di questa stagione, avevo già ottenuto ottimi risultati a inizio anno, sentivo che ero vicino e quando arrivi a sollevare un trofeo di questo tipo vuol dire tanto. Ma non ci siamo accontentati, abbiamo continuato a lavorare e questo mi ha aiutato a vivere un gran finale di stagione", ha detto l'altoatesino, raccontando sul palco le emozioni degli ultimi mesi, a cominciare dalla storica finale alle Finals di Torino.

Sul trionfo con l'Italia in Coppa Davis Sinner ha dichiarato: "Vincerla è stato speciale e vedere lì Matteo (Berrettini, ndr) ci ha aiutato tanto". Alla festa del tennis azzurro infatti non è voluto mancare, esattamente come accaduto a Malaga.

"E’ stato un anno pazzesco", ha detto il il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, ricordando tutti i momenti salienti a livello maschile, a livello femminile e a livello organizzativo, a cominciare dai successi ottenuti dalle ragazze a Merida, poi i ragazzi Montpellier, Rotterdam, Indian Wells, Miami, Montecarlo, poi l’udienza Papale, la prima volta degli Internazionali BNL d'Italia di due settimane, di nuovo le ragazze a Rabat, poi Wimbledon, il primo Major misto di padel, le ragazze a Losanna e poi Toronto, Pechino, Vienna, la Billie Jean King Cup, le Nitto ATP Finals col tutto esaurito e infine la Coppa Davis.

Il premio 'impresa dell’anno' è stato assegnato all’altra grande storia di novembre: la finale della nazionale italiana di Billie Jean King Cup a Siviglia. Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti hanno raccontato le emozioni di una finale arrivata inaspettata e per questo bellissima: "Siamo molto felici questo gruppo è partito da lontano e per noi, come per tutto il Paese, fare questa finale è stato motivo di orgoglio, un qualcosa che fa avvicinare ancora più ragazzi a questo meraviglioso sport. Avere Tathiana al nostro fianco in quella settimana ci ha dato grandissima forza. Speriamo di averle trasmesso altrettanta forza per affrontare questo difficile percorso".

Particolarmente emozionante il collegamento proprio con Tathiana Garbin che non è voluta mancare alla celebrazione delle ‘sue’ ragazze: "Sono felicissima di vederle sul palco. È un premio importante, conquistato con sacrificio e tanto impegno. Spesso in campo ci si sente soli in questo sport, ma con questa squadra abbiamo formato una famiglia, nel bene e nel male siamo sempre affiatate e sempre assieme. È bello condividere questo momento anche con i ragazzi di Coppa Davis, che sono riusciti a trovare il tempo per spendere una parola per me nonostante i tanti impegni di questo periodo. È stato un qualcosa di speciale che mi ha dato tanta energia", ha dichiarato la capitana collegata dall’ospedale di Pisa dove, qualche giorno fa, ha subito un intervento chirurgico.

SuperTennis Awards 2023: tutti i premi

Miglior Atleta TPRA: Luca Dal Balcon e Sara Sontacchi

Miglior Squadra di Padel: Nazionale Juniores Femminile (Cap. Sara Celata, Giulia Dal Pozzo, Luna Di Battista, Valentina Barazi, Camilla Libioni, Lucrezia Piernera, Matilde Minelli, Giorgia Di Paola)

Atleta Wheelchair: Francesco Felici

Miglior Insegnante: Alessandro Galli

Sponsor dell’anno: Bnl Bnp Paribas

Premio Guido Oddo: Gaia Piccardi (Corriere Della Sera)

Miglior Dirigente: Giancarlo Baccini

Miglior Coach: Simone Vagnozzi

Next Gen Maschile e Femminile: Federico Cinà e Federica Urgesi

Most Improved: Matteo Arnaldi

Miglior Giocatrice: Jasmine Paolini

Miglior Giocatore: Jannik Sinner

Impresa dell’anno: Nazionale Italiana di Billie Jean King Cup

Impresa del Secolo: Nazionale Italiana di Coppa Davis