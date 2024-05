Atp Roma 2024, il programma di oggi: Musetti, Djokovic e Paolini i big-match

Venerdì 10 maggio, una nuova giornata piena di sfide da non perdere agli Internazionali d'Italia. Il Masters 1000 di Roma al Foro Italico propone sui campi del Foro Italico sfide molto interessanti.

Lorenzo Musetti, alle 11, nel primo match di giornata sul Centrale contro il francese Atmane, fa il suo esordio. Il match sarà trasmesso anche in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Sky e Now che seguono tutto il torneo.

Atp Roma 2024, 10 maggio: il programma

Tornerà poi in campo, non prima delle 12:15, Luciano Darderi e affronterà Mariano Navone, il vincitore del Sardegna Open. Secondo turno impegnativo anche per il romano Flavio Cobolli che, non prima delle 13:35, affronta Sebastian Korda.

Anche Fabio Fognini dovrà poi vedersela con un altro statunitense, Taylor Fritz, sulla Grand Stand Arena, non prima delle 14:55. Matteo Gigante, non prima delle 16:50, troverà dall'altra parte della rete un avversario forte come Francisco Cerundolo, mentre Francesco Passaro, proveniente dalle qualificazioni, sfida Tallon Griekspoor.

Non prima delle 13 ci sarà l'esordio nel torneo femminile di Elena Rybakina, la campionessa in carica, che affronta la belga Irina Camelia Begu. Elisabetta Cocciaretto, non prima delle 14:15, se la vedrà con Caroline Garcia.

Sul Pietrangeli Sara Errani, non prima delle 15:35, affronta Elina Svitolina, vincitrice degli Internazionali d'Italia a Roma nel 2017 e nel 2018. La sessione serale vedrà i riflettori accendersi sul numero 1 al mondo, Novak Djokovic, che non prima delle 19 affronta Corentin Moutet, poi scenderà in campo l'azzurra Jasmine Paolini che affronta l'egiziana Sherif Sherif.