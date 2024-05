Atp Roma 2024, il programma di oggi: Nadal-Hurkacz il big-match, Arnaldi, Nardi, Napolitano gli azzurri in campo

Un'altra giornata da non perdere agli Internazionali d'Italia, l'Atp Roma 2024, al Foro Italico. Oggi, sabato 11 maggio, saranno da seguire con particolare attenzione i match di tre azzurri Arnaldi, Nardi e Napolitano e saranno impegnati anche Bolelli/Vavassori e Errani/Paolini nei tornei di doppio maschile e femminile.

Il piatto forte di giornata sarà il match sul Centrale tra Hurkacz e Nadal.

Atp Roma 2024, 11 maggio: il programma

Sarà Matteo Arnaldi ad inaugurare il programma di oggi, sabato 11 maggio, all'Atp Roma 2024. Il sanremese, alla Grand Stand Arena, affronterà il cileno Nicolas Jarry. L'incontro sarà trasmesso anche su Rai 2 in chiaro e in streaming gratuito su Raiplay e per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su NOW.

Non prima delle 12:15 sul Pietrangeli Stefano Napolitano, a cui è stata concessa una wild-card dagli organizzatori, continuerà il suo sogno e cercherà di avere la meglio sul cinese Shang Juncheng.

In serata, non prima delle 20:30, un arduo compito attende Luca Nardi che troverà dall'altra parte della rete Holger Rune. Il pesarese, però, in questa stagione è già riuscito nell'impresa di vincere, ad Indian Wells, contro il numero 1 al mondo, Novak Djokovic.

Rafa Nadal, che in carriera ha vinto dieci edizioni degli Internazionali d'Italia, sul Centrale, non prima delle 13, affronta il polacco Hubert Hurkacz.

Nel torneo di doppio maschile Bolelli/Vavassori sfidano Eubanks/Peers con l'obiettivo di disputare un grande torneo davanti al pubblico di casa e di continuare a inseguire la qualificazione alle Atp Finals 2024, a novembre, a Torino. Nel torneo femminile Errani/Paolini sfidano Melichar-Martinez/Perez.

Centrale

Dalle 11.00

Swiatek (1)- Putintseva, Sky Sport Arena

Non prima delle 13.00

Hurkacz (7)-(PR) Nadal,Sky Sport Arena

Draper-(2) Medvedev, Sky Sport Arena fino alle 15.45, poi Sky Sport Uno

Non prima delle 19.00

Gauff (3)-Cristian (LL)

Non prima delle 20.30

Luca Nardi (Italia)-Holger Rune (Danimarca, 10), Sky Sport Uno

Grand Stand Arena

Dalle 11.00

Matteo Arnaldi (Italia)-Nicolas Jarry (Cile, 21), Rai 2 HD, Sky Sport Tennis

Non prima delle 13.00

Kasatkina (10)-Osaka

Noskova (29)-Zheng (7)

Cirstea (28)-Vondrousova (6), Sky Sport Uno

Non prima delle 17.00

Tsitsipas (6)-Struff, Sky Sport Uno

Pietrangeli

Dalle 11.00

Badosa -Shnaider

Stefano Napolitano (Italia, WC)-Juncheng Shang (Cina, LL), Sky Sport Tennis

Haddad Maia (12)- Keys (18)

Auger-Aliassime (18)-(Q) van de Zandschulp, Sky Sport Tennis

Giron-(4) Rublev, Sky Sport Tennis

Court 12

Dalle 11.00

Davidovich Fokina (30)-(Q) Medjedovic

Kerber-Sasnovich (Q)

Carballes Baena-(9) de Minaur, Sky Sport Tennis

Munar-(27) Norrie

Court 1

Dalle 11.00

Seyboth Wild- (25) Etcheverry

Paul (14)- Karatsev

Fils (31)-(Q) Muller

Errani/Paolini (Italia)-Melichar-Martinez/Perez (USA/Australia, 2)

Court 2

Dalle 11.00

Bolelli/Vavassori (Italia)-Eubanks/Peers (USA/Australia, Alt)

Non prima delle 12.00

Melo/Zverev-Bublik/Shelton

Koepfer-(22) Tiafoe

Baez (17)-Lajovic

Court 13

Dalle 11.00

Hsieh/Mertens (1)-(WC) Kalinskaya/Vesnina

Kichenok/Ostapenko (6)-Bondar/Bucsa

Korda/Thompson-(3) Ram/Salisbury

Gonzalez/Roger-Vasselin (5)Lammons/Withrow

Arevalo/Pavic-Doumbia/Reboul

Court 4

Dalle 11.00

Matos/Molteni-Mannarino/Martinez

Behar/Pavlasek-(8) Nys/Zielinski

Kato/Kichenok-Kenin/Mattek-Sands

Andreeva/Zvonareva (OSE)-Linette/Zhang

Aoyama/Krunic-(5) Siniakova/Townsend

Atp Roma 2024:dove vederlo in tv

Vi ricordiamo che gli incontri dell'Atp Masters 1000 Roma 2024 sono trasmessi in diretta da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Alcuni incontri saranno trasmessi in chiaro e in streaming gratuito dalla RAI che ha acquisito i diritti per il 2024 e il 2025 e manderà in onda un match al giorno del torneo di singolare maschile fino alla finale, che sarà visibile.

Sarà trasmessa anche la finale del torneo di singolare femminile o, in alternativa, quella del doppio maschile o femminile, qualora ci fossero tenniste o tennisti italiani.