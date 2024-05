Atp Roma 2024, il programma di oggi: Passaro, Darderi e Djokovic i big-match

È in corso al Foro Italico la sesta giornata degli Internazionali d'Italia, Atp Roma 2024. Oggi, domenica 12 maggio, sono due gli italiani a scendere in campo. Francesco Passaro inaugura la giornata sfidando Nuno Borges nel match che viene trasmesso anche in chiaro su Rai 2.

Il tennista umbro sta vivendo un sogno, visto che è proveniente dalle qualificazioni e ha superato due turni del torneo. Una sfida affascinante attende anche Luciano Darderi, non prima delle 20:30, che sul Campo Centrale se la dovrà vedere con un top-player come Alexander Zverev.

Novak Djokovic, nel pomeriggio, non prima delle 14, nel terzo match sul Campo Centrale affronterà Tabilo.

Atp Roma 2024, 12 maggio: il programma

Domenica 12 maggio

Campo Centrale – Ore 11.00

1) [5] Maria Sakkari GRE vs [30] Anhelina Kalinina UKR

2) [32] Dayana Yastremska UKR vs [2] Aryna Sabalenka

3) [1] Novak Djokovic vs [29] Alejandro Tabilo (non prima delle 14.00)

4) [16] Elina Svitolina UKR vs [23] Anna Kalinskaya (non prima delle 19.00)

5) [3] Alexander Zverev vs Luciano Darderi ITA (non prima delle 20.30)



Grand Stand Arena – Ore 11.00

1) [Q] Francesco Passaro ITA vs Nuno Borges POR – Diretta tv su Rai2

2) [Q] Terence Atmane FRA vs [8] Grigor Dimitrov BUL

3) Sara Sorribes Tormo ESP vs [9] Jelena Ostapenko LAT (non prima delle 15.00)

4) [13] Danielle Collins USA vs [22] Caroline Garcia FRA

5) [12] Ben Shelton USA vs Zhizhen Zhang CHN

Pietrangeli – Ore 11.00

1) [Q] Thiago Monteiro BRA vs Miomir Kecmanovic SRB

2) [20] Francisco Cerundolo ARG vs [16] Karen Khachanov

3) [11] Taylor Fritz USA vs [24] Sebastian Korda USA

4) [24] Victoria Azarenka vs Mayar Sherif EGY

5) [WC] Matteo Arnaldi ITA / Francesco Passaro ITA vs [2] Rohan Bopanna IND / Matthew Ebden AUS

Campo 12 – Ore 11.00

1) [27] Elise Mertens BEL vs Irina-Camelia Begu ROU

2) Sofia Kenin USA vs [Q] Rebecca Sramkova

3) Jamie Murray GBR / Michael Venus NZL vs [3] Rajeev Ram USA / Joe Salisbury GBR

4) Francisco Cerundolo ARG / Tomas Martin Etcheverry ARG vs [6] Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER (dopo sufficiente riposo)

Campo 1 – Ore 13.00

1) [1] Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Alejandro Davidovich Fokina ESP / Arthur Fils FRA

2) [7] Wesley Koolhof NED / Nikola Mektic CRO vs [ALT] Sebastian Baez ARG / Thiago Seyboth Wild BRA

3) [8] Caroline Dolehide USA / Desirae Krawczyk USA vs [OSE] Anhelina Kalinina UKR / Dayana Yastremska (dopo sufficiente riposo)

Court 2 – Ore 11.00

1) Sander Gille BEL / Joran Vliegen BEL vs [8] Hugo Nys MON / Jan Zielinski POL

2) [3] Coco Gauff USA / Erin Routliffe NZL vs [OSE] Mirra Andreeva / Vera Zvonareva (non prima delle 13.00)

3) [WC] Anastasia Abbagnato ITA / Aurora Zantedeschi ITA vs Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA

4) [1] Su-Wei Hsieh TPE / Elise Mertens BEL vs Sofia Kenin USA / Bethanie Mattek-Sands USA (dopo sufficiente riposo)

Atp Roma 2024: dove vederlo in tv

Gli incontri dell'Atp Masters 1000 Roma 2024, Internazionali Bnl d'Italia, sono trasmessi in diretta da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Alcuni incontri saranno trasmessi in chiaro e in streaming gratuito dalla RAI che ha acquisito i diritti per il 2024 e il 2025 e manderà in onda un match al giorno del torneo di singolare maschile fino alla finale, che sarà visibile.

Sarà trasmessa anche la finale del torneo di singolare femminile o, in alternativa, quella del doppio maschile o femminile, qualora ci fossero tenniste o tennisti italiani.