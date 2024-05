Atp Roma 2024, il programma di oggi: il Foro Italico tifa per Stefano Napolitano, l'ultimo italiano in gara

Stefano Napolitano, l'ultimo azzurro rimasto nel tabellone dell'Atp Roma 2024, avrà il sostegno di tutto il Foro Italico. Oggi, lunedì 13 maggio, agli Internazionali di Roma i riflettori sono tutti per il tennista nato a Biella, 29 anni, che in questo torneo sta vivendo un vero e proprio riscatto da una carriera che era stata condizionata dagli infortuni.

Scenderà in campo, non prima delle 14:15, alla Grand Stand Arena e affronterà il cileno Nicolas Jarry, avendo così l'opportunità di vendicare l'azzurro Matteo Arnaldi. L'incontro Napolitano-Jarry sarà trasmesso anche in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay. Tutti gli incontri degli Internazionali d'Italia vanno in onda per gli abbonati su Sky e in streaming a pagamento su Now e SkyGo.

Tra i match più interessanti ci sono le sfide tra Auger-Aliassime e Alex De Minaur, il match tra Tsitsipas e Norrie, quella tra Baez e Rune.

Nel torneo Wta da seguire con attenzione la sfida tra Osaka e Zheng, tra Gauff e Badosa, tra Swiatek e Kerber e, in serata, il match tra Svitolina e Sabalenka.

Atp Roma 2024: il programma di lunedì 13 maggio

ore 11: Tsitsipas-Norrie

non prima ore 13: MullerRublev

non prima ore 14.30: Napolitano-Jarry

non prima ore 15: Paul-Koepfer

non prima ore 16: Baez-Rune

non prima ore 16: Hurkacz-Etcheverry

non prima ore 19: Medjedovic-Medvedev

Wta Roma 2024: il programma di lunedì 13 maggio