Roland Garros 2024, il programma di oggi: 4 italiani da tifare e l'esordio di Alcaraz

L'attesa è finita. Oggi, domenica 26 maggio, inizia finalmente il Roland Garros 2024, il secondo Slam dell'anno, il torneo su terra più importante del circuito dal montepremi da capogiro e dalla fama planetaria.

In quest'ultima domenica di maggio, che come da tradizione dà il via alle prime sfide nel tabellone, c'è un calendario ricchissimo sin dalla prima giornata che vede in programma 20 match della parte bassa del tabellone maschile e 21 di quella femminile.

I tifosi italiani avranno 4 beniamini da sostenere. Lucia Bronzetti, che apre il programma sullo Chatrier, avrà bisogno di particolare sostegno contro Naomi Osaka. Sonego affronta Humbert, Luca Nardi se la vedrà con Muller, mentre Trevis se la giocherà contro Danilovic.

Tra i big esordirà oggi Carlos Alcaraz contro J.J. Wolf in un incontro che sarà utile per testare la condizione dell'iberico al rientro dopo alcuni tornei saltati per un problema alla mano.

Roland 2024, 26 maggio: il programma

Court Philippe Chatrier – Dalle 12:00

Bronzetti (ITA) – Osaka (JPN)

Wolf (USA) [LL] – Alcaraz (ESP) [3]

Lys (GER) [Q] – Garcia (FRA) [21]

Non prima delle 20:15

Wawrinka (SUI) – Murray (GBR)

Court Suzanne Lenglen – Dalle 11.00

Humbert (FRA) [17] – Sonego (ITA)

Ostapenko (LAT) [9] – Cristian (ROU)

Gasquet (FRA) [WC] – Coric (CRO)

Krejcikova (CZE) [24] – Golubic (SUI)

Court Simonne Mathieu – Dalle 11.00

Rublev [6] – Daniel (JPN)

Siegemund (GER) – Kenin (USA)

Paquet (FRA) [WC] – Shnaider

Jarry (CHI) [16] – Moutet (FRA)

Court 14 – Dalle 11.00

Tomljanovic (AUS) [WC] – Yastremska (UKR) [30]

Kovacevic (USA) – Dimitrov (BUL) [10]

Sramkova (SVK) [Q] – Anisimova (USA)

Korda (USA) [27] – Mayot (FRA) [WC]

Court 7 – Dalle 11.00

Bouzkova (CZE) – Kudermetova [29]

Hurkacz (POL) [8] – Mochizuki (JPN) [Q]

Nardi (ITA) – Muller (FRA) [WC]

Van Uytvanck (BEL) – Zidansek (SLO) [Q]

Court 6 – Dalle 11.00

Wang (CHN) – Timofeeva

Pigossi (BRA) [Q] – Kostyuk (UKR) [18]

Nishikori (JPN) – Diallo (CAN) [Q]

Atmane (FRA) [WC] – Ofner (AUT)

Court 8 – Dalle 11.00

Martinez (ESP) – Tirante (ARG)

Siniakova (CZE) [32] – Galfi (HUN) [LL}

Marozsan (HUN) – Kukushkin (KAZ) [Q]

Danilovic (SRB) [Q] – Trevisan (ITA)

Court 9 – Dalle 11.00

Zhang (CHN) – Vukic (AUS)

Thompson (AUS) – Marterer (GER)

Wang (CHN) – Bai (CHN)

Wang (CHN) – Niemeier (GER) [Q]

Court 12 – Dalle 11.00

Vekic (CRO) – Tsurenko (UKR)

Draper (GBR) – De Jong (NED) [Q]

Maria (GER) – Tauson (DEN)

Djere (SRB) – Altmaier (GER)

Court 13 – Dalle 11.00

Moreno De Alboran (USA) [WC] – Nakashima (USA)

Bouzas Maneiro (ESP) – Fett (CRO) [LL]

Tabilo (CHI) [24] – Bergs (BEL) [Q]

Volynets (USA) [Q] – Krunic (SRB)