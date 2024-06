Roland Garros 2024, il programma di oggi 6 giugno: Jasmine Paolini e Vavassori/Bolelli in campo per andare in finale

Gli incontri al Roland Garros 2024 diventano sempre più decisivi, importanti ed emozionanti con gli italiani grandi protagonisti. Oggi, giovedì 6 giugno, Jasmine Paolini e la coppia composta da Bolelli e Vavassori scenderanno in campo per conquistare l'accesso in finale nel torneo femminile e in quello di doppio.

I primi a giocare il loro importantissimo match, sul Simonne-Mathieu, saranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori che, alle ore 12, se la dovranno vedere con Bopanna/Ebden, numeri 2 del circuito.

Jasmine Paolini tornerà sul Philippe-Chatrier, non prima delle 16:15, per affrontare la russa Mirra Andreeva. Nel programma di oggi del Roland Garros 2024 c'è anche l'altra semifinale femminile, sul Philippe-Chatrier non prima delle 15, tra Swiatek e Gauff.