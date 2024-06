Roland Garros 2024, il programma di oggi: tifo azzurro per Jasmine Paolini, torna in campo Djokovic

Il Roland Garros 2024 promette un'altra giornata ricca di emozioni. Oggi, lunedì 3 giugno, il programma si aprirà con un match importante per i nostri colori. Nel torneo femminile Jasmine Paolini, agli ottavi di finale, affronta la russa di origini armene Elina Avanesyan.

Tra le due non ci sono precedenti. La tennista toscana, che giocherà sul Suzanne Lenglen alle ore 11, ha la grande occasione per centrare per la prima volta in carriera i quarti di uno Slam.

Nel torneo maschile torna in campo Novak Djokovic. Il campione serbo dopo l'avvincente battaglia contro Lorenzo Musetti, che si è conclusa soltanto nel cuore della notte di domenica 2 giugno, nel pomeriggio, non prima delle ore 16 sul Philippe Chatrier, negli ottavi di finale se la dovrà vedere contro un avversario esperto e solido sul rosso come l'argentino Francisco Cerundolo. Nole dovrà vincere per proseguire il suo cammino nel Major parigino dato che soltanto arrivando in finale difenderà la posizione numero 1 al mondo dall'assalto di Jannik Sinner.

In serata da seguire con attenzione anche la sfida tra Zverev e Rune che inizierà alle ore 20:15 sul Philippe Chatrier.

Roland Garros 2024, dove vederlo: date, calendario, orari, tv