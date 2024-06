Roland Garros 2024, il programma di oggi: in campo Musetti contro Djokovic e Paolini

Incontri da non perdere oggi, sabato 1 giugno, al Roland Garros 2024. Riflettori puntati e grande attesa per la super sfida tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic.

Il super-match è in programma alle ore 20:15 sul Philippe Chatrier e in caso di vittoria del tennista toscano sarebbe festa in tutta Italia perché Jannik Sinner diventerebbe numero 1 al mondo.

Nel torneo femminile Jasmine Paolini affronta la canadese Bianca Andreescu nel terzo match dalle 11 sul Simonne Mathieu. Non scenderà in campo prima delle 13:30.

Nella giornata odierna sono impegnati altri 2 big. Daniil Medvedev se la vedrà con Machac nel terzo match dalle 11 sul Suzanne Lenglen, mentre Sasha Zverev gioca contro Griekspoor nel terzo match dalle 12 sul Philippe Chatrier.