Roland Garros 2024, il programma di oggi: in campo Sinner, Arnaldi e Cocciaretto

Tre azzurri in campo oggi, domenica 2 giugno, negli ottavi di finale del Roland Garros 2024. In serata, non prima delle 20:15, scenderà in campo Jannik Sinner che sfiderà Corentin Moutet.

Matteo Arnaldi, reduce dalla travolgente vittoria contro Rublev al terzo turno, affronterà uno dei favoriti della vigilia, Stefanos Tsitsipas sul campo Lenglen non prima delle 12:15.

Nel torneo femminile Elisabetta Cocciaretto, non prima delle 12:15, sul Philippe Chatrier se la dovrà vedere con Coco Gauff.

Roland Garros 2024, domenica 2 giugno: il programma

Philippe Chatrier

ore 11.00: Swiatek-Potapova

a seguire: Gauff-Cocciaretto

non prima delle 14: Auger-Aliassime: Alcaraz

non prima delle 20.15: Moutet-Sinner

Suzanne Lenglen