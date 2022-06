Berrettini-Kudla oggi in tv Atp Queen's: dove vederla in diretta

Vendicare Lorenzo Sonego. Matteo Berrettini oggi, giovedì 16 giugno, ha un motivo in più per dare il massimo negli ottavi di finale dell’ATP 500 al Queen’s. Il campione romano, che l’anno scorso vinse questo prestigioso torneo sull’erba, mandando un chiaro indizio di quella che sarebbe stata la sua cavalcata fino in finale a Wimbledon, per continuare la sua caccia verso il secondo titolo in questo torneo dovrà superare Denis Kudla, il fortunato lucky loser che dopo essere stato ripescato al posto di Murray ha superato proprio il tennista torinese al primo turno.

Berrettini ha vinto gli ultimi due dei quattro precedenti e si è sempre imposto sull'erba. L'ultima sfida tra i due risale alla stagione 2019 a Stoccarda, nei quarti di finale.

Atp Queen's, Berrettini-Kudla: dove vederla in tv

Oggi, giovedì 16 giugno, Berretti negli ottavi di finale dell'Atp 500 al Queen's affronta Denis Kudla nel terzo match in programma sul campo centrale a partire dalle ore 13.00. Sarà possibile seguirla in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Tennis, in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) mentre la diretta streaming verrà assicurata da SkyGo e Now.