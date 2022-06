Berrettini-Krajinovic oggi in tv finale Atp Queen's: dove vederla in diretta

Arriva l'ultimo atto nell'avvincente settimana di Matteo Berrettini al Queen's. Il campione romano, numero 1 del nostro tennis e numero 10 del ranking ATP, si gioca oggi, domenica 19 giugno, la vittoria nell'ATP 500 nel torneo di cui è campione in carica, che l'anno scorso fu un trampolino di lancio verso la finale conquistata a Wimbledon.

L'erbivoro Berrettini, che ha vinto 19 degli ultimi 20 match sull’erba, per conquistare il suo settimo titolo ATP dovrà battere il serbo Filip Krajinovic con il quale vanta due vittorie nei precedenti nella finale a Budapest nel 2019 e a Belgrado nel quarti nel 2021.

Atp Queen's, Berrettini-Krajinovic: dove vederla in tv

Oggi, domenica 19 giugno, Berrettini in finale nel torneo del Queen’s affronta Krajinovic. Il match è in programma alle 14.30.

Sarà possibile seguirlo in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Tennis, in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) mentre la diretta streaming verrà assicurata da SkyGo e Now.