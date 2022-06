Berrettini-Van de Zandschulp oggi in tv semifinale Atp Queen's: dove vederla in diretta

Matteo Berrettini è carico per continuare la sua avventura al Queen’s. Il campione romano, vincitore di questo prestigioso torneo nella passata stagione, prosegue oggi, sabato 18 giugno, la sua difesa del titolo affrontando in semifinale Botic van de Zandschulp.

Il nostro numero uno, attuale numero 10 del ranking ATP, domenica scorsa, al rientro dopo 3 mesi di infortunio, è stato subito capace di vincere il torneo di Stoccarda, dimostrando quel feeling speciale sull’erba che l’anno scorso gli valse la finale a Wimbledon.

Per conquistare la sua seconda finale consecutiva al Queen’s dovrà superare Boric Van de Zandschulp, tennista olandese, classe 1995, virtualmente numero 26 della classifica ATP dopo aver battuto in questa settimana avversari del calibro di Dimitrov e Davidovich Fokina. Nell'unico precedente, nell'edizione di Wimbledon dello scorso anno, a imporsi fu Berrettini per 6-3 6-4 7-6 (4).

Atp Queen's, Berrettini-Van de Zandschulp: dove vederla in tv

Oggi, sabato 18 giugno, Berrettini in semifinale nel torneo del Queen's affronta Botic van de Zandschulp. Il match è in programma alle 14.Sarà possibile seguirlo in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Tennis, in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) mentre la diretta streaming verrà assicurata da SkyGo e Now.