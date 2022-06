Berrettini-Paul oggi in tv Atp Queen's: dove vederla in diretta e in chiaro

Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo oggi, venerdì 17 giugno, per i quarti di finale dell'Atp Queen's, il prestigioso torneo nell'omonimo club di Londra, dove ha trionfato nella passata stagione. Il nostro numero 1, numero 10 del ranking Atp e secondo favorito del seeding, dopo una grande battaglia nel turno precedente contro Kudla, che si è rivelato un avversario più ostico del previsto, nei quarti di finale affronterà lo statunitense Tommy Paul.

Berrettini, che è stato capace di vincere il torneo di Stoccarda dopo 84 giorni di stop per l'operazione alla mano, ha vinto 17 degli ultimi 18 incontri disputati sull'erba ed è al sesto quarto di finale negli ultimi tornei erbivori, segno di quanto si trovi bene su questa superficie, sulla quale l'anno scorso raggiunse la finale a Wimbledon. L'unico precedente tra i due risale allo scorso febbraio quando Matteo fu costretto al ritiro, causa un problema agli addominali, nel primo turno di Acapulco.

Atp Queen's, Berrettini-Paul: dove vederla in tv

Oggi, venerdì 17 giugno, il quarto di finale dell'Atp 500 Queen's tra Matteo Berrettini e Tommy Paul è in programma alle ore 14.30. Sarà possibile seguirla in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Tennis, in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) mentre la diretta streaming per gli abbonati verrà assicurata da SkyGo e Now.