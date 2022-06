Sonego-Kudla oggi in tv Atp Queen's: dove vederla in diretta

Inizia oggi, martedì 14 giugno, l'avventura di Lorenzo Sonego all'ATP Queen's. A causa del ritiro di Andy Murray per lo stiramento degli addominali, il tennista torinese affronterà Denis Kudla, ripescato come lucky loser, dopo che era stato eliminato nelle qualificazioni dal francese Quentin Halys.

Per Sonego, che a Stoccarda si è dovuto arrendere a Berrettini mostrando un buon gioco, è un'ottima occasione per passare il turno. Vincendo troverebbe proprio uno tra Berrettini, favorito e Evans. All'orizzonte si profila, dunque, un nuovo derby tra i due amici azzurri.

Atp Queen's, Sonego-Kudla: dove vederla in tv

Sonego e Kudla saranno impegnati sul campo 1 e giocheranno il terzo match a partire dalle ore 13.00. L'orario d'inizio stimato è non prima delle ore 16.10. Sarà possibile seguirla in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Tennis, in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) mentre la diretta streaming verrà assicurata da SkyGo e Now.