Ranking Atp aggiornato 11 luglio 2022: Djokovic scende al settimo posto, Sinner torna in top-10

Al termine di questa storica edizione di Wimbledon, come annunciato, è arrivata una vera e propria rivoluzione in classifica. Il prestigioso Slam londinese, l’unico che si disputa sull’erba, infatti, quest’anno non metteva in palio punti per la decisione dell’Atp di escludere i giocatori russi e bielorussi a causa della guerra in Ucraina.

Così la nuova classifica Atp, aggiornata all'11 luglio, è davvero clamorosa. Il vincitore di Wimbledon, Novak Djokovic, scende in settima posizione, mentre saldamente al comando c'è il russo Daniil Medvedev, che non ha partecipato a Wimbledon 2022. Non vengono premiate le prestazioni di Nick Kyrgios, finalista e Cameron Norrie, semifinalista, mentre perde tanti punti Matteo Berrettini, che l'anno scorso era arrivato in finale. Il campione romano ora è 15esimo, mentre il numero 1 italiano è Jannik Sinner, decimo.

Classifica Atp aggiornata 11 luglio

1)Daniil Medvedev 7.775 punti

2)Alexander Zverev 6.850

3) Rafael Nadal 6.165

4) Stefanos Tsitsipas 5.150

5) Casper Ruud 5.050

6) Carlos Alcaraz 4.845

7) Novak Djokovic 4.770

8) Andrey Rublev 3.700

9) Felix Auger-Aliassime 3.445

10) Jannik Sinner 3.185

Classifica Atp aggiornata 11 luglio: gli italiani

15) Matteo Berrettini 2.280

63) Lorenzo Sonego 810

64) Fabio Fognini 806

67) Lorenzo Musetti 781