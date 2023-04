Ranking Atp, 17 aprile 2023: Sinner 8°, Fognini esce dalla top-100 dopo 771 settimane

Cambia il podio nel ranking Atp. Oggi, lunedì 17 aprile, la nuova classifica del circuito maschile vede sempre in testa Novak Djokovic con 7240 punti, seguito da Carlos Alcaraz. In terza posizione, però, sale Casper Ruud che supera Stefanos Tsitsipas che viene superato anche da Daniil Medvedev e ora è in quinta posizione.

Sinner conferma la sua ottava posizione, davanti a Felix Auger-Aliassime. L'altoatesino, però, viene superato da Holger Rune, settimo, a causa della sconfitta nella semifinale del Masters 1000 monegasco.

Dopo la bellissima vittoria su Djokovic e la sconfitta indolore contro Sinner nei quarti, Lorenzo Musetti rientra in top-20, davanti a Matteo Berrettini, 22esimo. Cinque gli italiani tra i primi 100: Sonego 45esimo, Ceccchinato 85esimo. Fognini dopo 771 settimane esce dalla top-100 ed è 103esimo.

Atp Ranking: lunedì 17 aprile

1) Novak Djokovic 7240

2) Carlos Alcaraz 6770

3) Casper Ruud 5255

4) Daniil Medvedev 5240

5) Stefanos Tsitsipas 4950

6) Andrey Rublev 4380

7) Holger Rune 3865

8) Jannik Sinner 3525

9) Felix Auger-Aliassime 3450

10) Taylor Fritz 3245

11) Karen Khachanov 2900

12) Frances Tiafoe 2870

13) Cameron Norrie 2735

14) Rafael Nadal 2715

15) Hubert Hurkacz 2660

16) Alexander Zverev 2140

17) Pablo Carreno Busta 2095

18) Tommy Paul 2070

19) Alex De Minaur 2050

20) Lorenzo Musetti 1930

21) Borna Coric 1890

22) Matteo Berrettini 1832