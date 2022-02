Ranking ATP (21 febbraio 2022): Carlos Alcaraz è già numero 20 al mondo, meglio di Nadal

Una settimana memorabile per Carlos Alcaraz. Grazie alle vittorie nell’ATP 500 di Rio contro Berrettini nei quarti, Fognini in semifinale e Schwartzman in finale il giovane campione spagnolo ha conquistato il suo secondo titolo ATP dopo la vittoria nel torneo di Umago.

Per ottenere questo prestigioso traguardo ha dovuto lottare anche contro la pioggia che ha causato frequenti interruzioni al programma del torneo carioca. Alcaraz ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria resistenza atletica riuscendo ad avere la meglio in 4 incontri in poco più di 40 ore.

Restano stabili, rispetto alla scorsa settimana, le posizioni nel ranking di Matteo Berrettini, al sesto posto, Jannik Sinner, numero 10 al mondo, Lorenzo Sonego, numero 21 e Fabio Fognini, numero 38 al mondo, autore di ottime prestazioni a Rio, dove ha raggiunto la semifinale e si è arreso ad Alcaraz per 6-2, 7-5 dopo un grande secondo set.

Sonego sperava di migliorare il suo best ranking, entrando per la prima volta tra i migliori 20 giocatori al mondo, ma Alcaraz l’ha scavalcato in classifica vincendo il torneo.

Atp, la top-10 aggiornata al 21 febbraio

1) Novak Djokovic (Serbia) 8875

2) Daniil Medvedev (Russia) 8435

3) Alexander Zverev (Germania) 7515

4) Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6565

5) Rafael Nadal (Spagna) 6515

6) Matteo Berrettini (Italia) 4928

7) Andrey Rublev (Russia) 4590

8) Casper Ruud (Norvegia) 3975

9) Felix Auger-Aliassime (Canada) 3883

10) Jannik Sinner (Italia) 3429

Atp, la top 10 degli italiani aggiornata al 21 febbraio

6) Berrettini

10) Sinner

21) Sonego

38) Fognini

58) Musetti

90) Cecchinato

102) Mager

112) Travaglia

124) Seppi

153) Caruso