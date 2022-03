Djokovic torna al numero 1, Nadal risale in terza posizione

Indian Wells costa cara a Daniil Medvedev. Il russo, eliminato al terzo turno da Gael Monfils (4-6, 6-3, 6-1) è costretto ad abdicare dalla prima posizione della classifica ATP e a ricedere la posizione a Novak Djokovic, che è tornato in testa al ranking ATP nella classifica di oggi, lunedì 21 marzo.

Il serbo, però, non potrà disputare, a causa della normativa anti-Covid in vigore negli Stati Uniti, neanche il prossimo Masters 1000 a Miami. Medvedev per tornare numero 1 dovrà conquistare la finale del prestigioso torneo che si terrà in Florida.

Non parteciperà al secondo appuntamento del Sunshine Double Rafael Nadal. Il campione spagnolo, che ha perso in finale contro Fritz a Indian Wells, ma ha disputato un bellissimo torneo in cui spicca la vittoria in semifinale contro il suo erede Alcaraz, ha deciso di concentrarsi sulla preparazione in vista dei prossimi importantissimi appuntamenti di aprile sulla terra rossa.

Intanto il tennista di Manacor è risalito fino alla terza posizione del ranking ATP, scavalcando il tedesco Alexander Zverev. Conferma la sua sesta posizione, alle spalle del Greco Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, che precede Andrey Rublev, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime e Hubert Hurkacz. In undicesima posizione c'è Jannik Sinner, costretto a rinunciare alla possibilità di centrare i quarti di Indian Wells per influenza e che punta a rientrare a Miami.

Perde una posizione nel ranking Lorenzo Sonego, 22esimo, eliminato al secondo turno da Bonzi. Fognini, che per l'influenza non ha potuto sfidare Basilashvili, guadagna comunque due posizioni ed è il numero 34 al mondo.

Perde 21 posizioni Lorenzo Musetti, numero 77 del ranking ATP, superato nettamente sul veloce dall'americano Opelka (6-1,6-4) nei trentaduesimi di finale. Nei top-100 ci sono anche gli azzurri Marco Cecchinato (95) e Gianluca Mager (100).

Ranking ATP, 21 marzo: la top-10

1 Novak Djokovic 8465 (+1)

2 Daniil Medvedev 8410 (-1)

3 Rafael Nadal 7115 (+1)

4 Alexander Zverev 7025 (-1)

5 Stefanos Tsitsipas 6070

6 Matteo Berrettini 4955

7 Andrey Rublev 4725

8 Casper Ruud 3870

9 Felix Auger-Aliassime 3803

10 Hubert Hurkacz 3513 (+1)

Ranking ATP, italiani: la top 15

7 Berrettini, Matteo (ITA) 5.035 -1

12 Sinner, Jannik (ITA) 3.540 -2

22 Sonego, Lorenzo (ITA) 1.892 -1

34 Fognini, Fabio (ITA) 1.354 +2

77 Musetti, Lorenzo (ITA) 841 -21

95 Cecchinato, Marco (ITA) 711 -3

100 Mager, Gianluca (ITA) 687 -5

113 Travaglia, Stefano (ITA) 614 -3

138 Seppi, Andreas (ITA) 465 -16

157 Caruso, Salvatore (ITA) 392 -6

167 Cobolli, Flavio (ITA) 361 +10

169 Agamenone, Franco (ITA) 349

173 Fabbiano, Thomas (ITA) 341 +1

174 Giannessi, Alessandro (ITA) 341 +12

185 Moroni, Gian Marco (ITA) 327 -1