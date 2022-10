Ranking Atp aggiornato 24 ottobre 2022: Musetti migliora il best ranking, Berrettini recupera due posizioni

La vittoria all'Atp di Napoli fa guadagnare un'altra posizione a Lorenzo Musetti nel ranking Atp. Nella nuova classifica pubblicata oggi, lunedì 24 ottobre, il tennista di Carrara migliora il suo best-ranking: ora è al 23esimo posto.

Matteo Berrettini, che ieri, domenica 23 ottobre, si è dovuto arrendere in finale contro Musetti, anche a causa del problema alle vesiche dei piedi, ha però tratto giovamento in graduatoria grazie ai risultati ottenuti nel torneo partenopeo. Il campione romano recupera due posizioni ed è 14esimo, numero 2 d'Italia dietro a Jannik Sinner, 12esimo. Continua a stupire Mattia Bellucci che vince a Vilnius il secondo Challenger di fila e in due settimane recupera 100 posizioni: ora è 156esimo.

A livello globale, tra i giovani più interessanti che stanno letteralmente esplodendo in questo periodo, c'è Holger Rune che ieri, domenica 23 ottobre, a Stoccolma ha conquistato il suo secondo titolo Atp dopo quello centrato nello scorso maggio a Monaco di Baviera. Il diciannovenne danese è ora 25esimo in una classifica Atp dove la top-10 è rimasta praticamente invariata. con la sola novità di Felix Auger-Aliassime, vincitore ad Anversa e sempre più vicino alle Atp Finals a Torino, che ha scavalcato in nona posizione Taylor Fritz.

Una curiosità: Zhizhen Zhang, 26anni, continua a ottenere risultati e entra nella storia del tennis. La sua 97esima posizione nella classifica Atp gli vale il primato di primo cinese tra i primi cento nella storia del tennis.

Ranking Atp (24 ottobre 2022): top 10

1) Carlos Alcaraz (Spagna) 6730

2) Rafael Nadal (Spagna) 5810

3) Casper Ruud (Norvegia) 5600

4) Daniil Medvedev (Russia) 5155

5) Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5035

6) Alexander Zverev (Germania) 4860

7) Novak Djokovic (Serbia) 4320

8) Andrey Rublev (Russia) 3685

9) Felix Auger-Aliassime (Canada) 3315 (+1)

10) Taylor Fritz (Stati Uniti) 3195 (-1)

Ranking Atp (24 ottobre 2022): italiani in top 200

12) Jannik Sinner 2700

14) Matteo Berrettini 2465 (+2)

23) Lorenzo Musetti 1746 (+1)

49) Lorenzo Sonego 960 (+2)

59) Fabio Fognini 792 (+5)

109) Marco Cecchinato 521 (-11)

124) Francesco Passaro 474

131) Luca Nardi 429 (-1)

141) Matteo Arnaldi 402

156) Mattia Bellucci 367 (+30)

159) Franco Agamenone 359 (+3)

164) Giulio Zeppieri 334 (+2)

167) Flavio Cobolli 328

170) Luciano Darderi 323 (-2)

172) Gianluca Mager 317 (+5)

181) Andrea Pellegrino 305 (-1)

184) Francesco Maestrelli 296 (+1)

186) Raul Brancaccio 294 (-5)

187) Riccardo Bonadio 289

197) Andrea Vavassori 272