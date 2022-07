Ranking Atp aggiornato 25 luglio 2022: Musetti scala la classifica, Sinner in top-10

Novità nella classifica Atp oggi lunedì 25 luglio. Al comando restano il russo Daniil Medvedev, numero 1 al mondo, davanti al tedesco Alexander Zverev, numero 2 e allo spagnolo Rafael Nadal, numero 3 al mondo.

Ranking Atp, 25 luglio: Musetti sale in 31esima posizione

Grazie alla finale nel torneo Atp 500 di Amburgo sale in quinta posizione Carlos Alcaraz, il giovanissimo campione spagnolo, che scavalca Casper Ruud che a Gstaad ha sconfitto Matteo Berrettini. Jannik Sinner, pronto a rientrare nel circuito in Croazia nel torneo di Umago, resta in decima posizione, Matteo Berrettini è 14esimo. Grazie alla sua prima vittoria in un torneo Atp, ad Amburgo, Lorenzo Musetti risale in 31esima posizione. Fabio Fognini è 54esimo, Lorenzo Sonego 58esimo.

Ranking ATP 25 luglio

1 Daniil Medvedev (Russia) 7775

2 Alexander Zverev (Germania) 6850

3 Rafael Nadal (Spagna) 6165

4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5045

5 Carlos Alcaraz (Spagna) 4895

6 Casper Ruud (Norvegia) 4890

7 Novak Djokovic (Serbia) 4770

8 Andrey Rublev (Russia) 3575

9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 3445

10 Jannik Sinner (Italia) 3185

Ranking Atp 25 luglio: gli italiani in top 100

10 Jannik Sinner 3185

14 Matteo Berrettini 2430

31 Lorenzo Musetti 1280

54 Fabio Fognini 834

58 Lorenzo Sonego 810