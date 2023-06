Ranking Atp: Musetti per la prima volta in top 15, Alcaraz torna numero 1

Due quarti di finale consecutivi sull'erba. Lorenzo Musetti, grazie ai risultati ottenuti a Stoccarda e al Queen's, i migliori sulla superfice erbivora, è tra i primi 15 giocatori al mondo. Un risultato che nell'era Open possono vantare soltanto altri 6 tennisti italiani: Adriano Panatta (4) , Matteo Berrettini (6), Corrado Barazzutti (7), Jannik Sinner (8), Fabio Fognini (9) e Paolo Bertolucci (12).

Considerando, però, l'intera storia del tennis, Nicola Pietrangeli resta il migliore. Nelle classifiche stilate dal giornalista britannico Lance Tingay, nel 1959 e nel 1960, era considerato il terzo miglior giocatore del mondo.

Sinner, dopo i quarti di Halle, eguaglia il suo best ranking e torna numero 8 al mondo, nonostante il ritiro contro Bublik e le ultime prestazioni non esaltanti. Va considerato, però, che l'altoatesino è quarto per finali ATP raggiunte nel 2023 e quinto per partite vinte.

Questa settimana è stata particolarmente importante per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, che ha vinto al Queen's il suo primo titolo sull'erba, battendo Alex De Minaur nella finale dell'ATP 500 londinese, è tornato numero 1 al mondo e sarà testa di serie numero 1 a Wimbledon.

Djokovic è secondo nel ranking, ma ha già nel mirino l’ottavo successo a Wimbledon e un altro primato, quello di diventare il primo giocatore nella storia, uomo o donna, a raggiungere le 400 settimane in carriera da numero 1 del mondo.Finora ne ha trascorse in vetta al ranking ATP 389.

Ranking Atp, la top 20

1) Carlos Alcaraz (ESP) 7.675 punti +1

2) Novak Djokovic (SRB) 7.595 -1

3) Daniil Medvedev 5.890

4) Casper Ruud (NOR) 4.960

5) Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.670

6) Holger Rune (DEN) 4.510

7) Andrey Rublev 4.255

8) Jannik Sinner (ITA) 3.345

9) Taylor Fritz (USA) 3.310

10) Frances Tiafoe (USA) 3.085

11) Karen Khachanov 3.035

12) Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.760

13) Cameron Norrie (GBR) 2.610

14) Borna Coric (CRO) 2.305

15) Lorenzo Musetti (ITA) 2.210 +1

16) Alex de Minaur (AUS) 2.115 +2

17) Tommy Paul (USA) 2.110 -2

18) Hubert Hurkacz (POL) 2.060 -1

19) Francisco Cerundolo (ARG) 1.655

20) Pablo Carreno Busta (ESP) 1.640

Ranking Atp, la top 20 degli italiani