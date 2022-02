Ranking ATP (28 febbraio 2022): Medvedev è il nuovo numero 1, Berrettini e Sinner perdono una posizione

Da oggi, lunedì 28 febbraio, c'è un nuovo tennista al vertice del ranking ATP. Il russo Daniil Medvedev ha superato Novak Djokovic che era in testa da 361 settimane (record). Decisiva è stata la sconfitta di Djokovic all'ATP 500 di Dubai nei quarti di finale contro Juri Vesely (4-6.6-7).

Medvedev, già numero 1, è stato superato in semifinale da Nadal all’ATP 500 di Acapulco (3-6,3-6). Il campione di Manacor ha conquistato così il 91esimo titolo in carriera, la quarta vittoria In Messico e la terza vittoria in questo suo incredibile inizio di 2022 dopo l’Atp 250 di Melbourne e l’Australian Open.

La vittoria all’Atp 500 di Dubai è andata a Andrej Rublev che ha battuto la sorpresa Jiri Vesely. Il russo ha riguadagnato la sesta posizione della graduatoria ATP ai danni di Matteo Berrettini sceso in settima posizione dopo essersi ritirato all’esordio ad Acapulco contro lo statunitense Tommy Paul, n.39 ATP, per il ripresentarsi del problema agli addominali. Il campione romano sembra in grado, però, di poter recuperare in vista degli importanti impegni che sono in calendario nel mese di marzo.

Jannik Sinner, avendo perso contro Hubert Hurkacz (3-6, 3-6) ai quarti di Dubai esce dalla top-ten ed è ora 11esimo. Gli italiani nei primi 100 sono: Matteo Berrettini settimo, Jannik Sinner 11esimo, Lorenzo Sonego 21esimo, Fabio Fognini 38°, Lorenzo Musetti 57esimo e Marco Cecchinato 95esimo.

Atp, la top-10 aggiornata al 28 febbraio

1) Daniil Medvedev (Russia) 8615

2) Novak Djokovic (Serbia) 8465

3) Alexander Zverev (Germania) 7515

4) Rafael Nadal (Spagna) 6515

5) Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6445

6) Andrey Rublev (Russia) 5000

7) Matteo Berrettini (Italia) 4928

8) Casper Ruud (Norvegia) 3915

9) Felix Auger-Aliassime (Canada) 3883

10) Hubert Hurkacz (Polonia) 3496