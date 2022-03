Ranking Atp (7 marzo 2022): Jannik Sinner torna in top-ten

Oggi, lunedì 7 marzo, è stato aggiornato il ranking ATP. L'Italia, che sabato 5 marzo in Slovacchia ha conquistato la qualificazione alle Finals di Coppa Davis, ha due tennisti nella top-ten mondiale. Matteo Berrettini ha confermato la sesta posizione, il suo best ranking, mentre Jannik Sinner è risalito in decima posizione.

Sinner ha recuperato la posizione ai danni del polacco Hurcacz, che l'aveva scavalcato battendolo nei quarti di finale dell'Atp 500 di Dubai, proprio grazie alla settimana trascorsa in nazionale. Questa settimana, infatti, non sono stati assegnati punti, mentre sono stati scartati quelli regolarmente in scadenza.

Queste le altre posizioni degli azzurri con Sonego 21esimo, Fognini 36esimo, Musetti 56esimo, Cecchinato 92esimo, Mager 95esimo tra i primi 100.

Ranking Atp, top 10: 7 marzo

1) Daniil Medvedev (Rus) 8615

2) Novak Djokovic (Ser) 8465

3) Alexander Zverev (Ger) 7515

4) Rafa Nadal (Esp) 6515

5) Stefanos Tsitsipas (Gre) 6325

6) Matteo Berrettini (Ita) 4928

7) Andrey Rublev (Rus) 4590

8) Casper Ruud (Nor) 3915

9) Felix Auger-Aliassime (Can) 3883

10) Jannik Sinner (Ita) 3495

21) Lorenzo Sonego 1937 (–)

36. Fabio Fognini 1359 (+2)

56. Lorenzo Musetti 1000 (+1)

92. Marco Cecchinato 711 (+3)

95. Gianluca Mager 703 (+9)

110. Stefano Travaglia 614 (+1)

122. Andreas Seppi 542 (+1)

151. Salvatore Caruso 408 (+5)