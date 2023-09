Ranking Atp dopo Us Open 2023: Djokovic torna numero 1, Arnaldi in top-50

Novak Djokovic trionfa agli Us Open 2023 e torna in vetta alla classifica Atp. Novak, grazie al successo in finale su Daniil Medvedev (6-3, 6-7, 6-3) si prende la rivincita dalla sconfitta subita contro il russo a New York nel 2021, conquista il suo 24esimo Slam e scavalca Carlos Alcaraz, tornando numero 1 al mondo.

Anche Stefanos Tsitsipas può sorridere per il suo ritorno in top-5 a dispetto della prematura uscita di scena, al secondo turno contro Stricker. Sinner, invece, dopo l'eliminazione agli ottavi contro Zverev perde una posizione ed è settimo, ma resta quarto nella classifica stagionale che vale la qualificazione alle Atp Finals di Torino. Manca poco all'obiettivo essendo il primo dei giocatori ancora non direttamente qualificati.

Zverev, vincitore del match contro l'altoatesino, torna tra i migliori dieci, segno che anche la classifica sta tornando a essere all'altezza di un talento che aveva dovuto fare i conti con il recupero dopo un bruttissimo infortunio alla caviglia destra in semifinale al Roland Garros 2022.

Balzo in avanti per Ben Shelton, 20 anni, che si è giocato un posto in finale contro Djokovic. L'americano ha guadagnato 28 posizioni e ora è al numero 19 della classifica Atp ed è salito anche di ben 23 posizioni nella Race To Turin per qualificarsi per le Atp Finals.

Settimana indimenticabile per il sanremese Matteo Arnaldi, 22 anni, che a Flushing Meadows ha raggiunto per la prima volta gli ottavi in uno Slam, giocando una partita di grande livello contro il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz. Tra i suoi successi newyorkesi ci sono le vittorie contro Arthur Fils, al quinto set e il dominio mostrato contro un top-10 come Cameron Norrie.

Risultati che gli sono valsi la convocazione per la Coppa Davis, dove sarà una cartas preziosa tra le le mani del capitano Volandri, importantissima anche per supplire alle assenze di Sinner e Berrettini. Il romano, dopo l'ennesimo infortunio che l'ha costretto al ritiro a New York, è diventato il quinto italiano, ha perso 30 posizioni ed è 66esimo nel ranking Atp.

Ranking Atp dopo Us Open 2023, la top-20

1) Novak Djokovic (SRB) 11.795 punti

2) Carlos Alcaraz (ESP) 8.535 -1

3) Daniil Medvedev 7.280

4) Holger Rune (DEN) 4.710

5) Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.615 +2

6) Andrey Rublev 4.515

7) Jannik Sinner (ITA) 4.465 -1

8) Taylor Fritz (USA) 3.955 +1

9) Casper Ruud (NOR) 3.560 -4

10) Alexander Zverev (GER) 3.030 +2

11) Frances Tiafoe (USA) 2.690 -1

12) Alex de Minaur (AUS) 2.685 +1

13) Tommy Paul (USA) 2.660 +1

14) Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.340 +1

15) Karen Khachanov 2.135 -4

16) Hubert Hurkacz (POL) 2.035 +1

17) Cameron Norrie (GBR) 1.985 -1

18) Lorenzo Musetti (ITA) 1.925

19) Ben Shelton (USA) 1.735 +28

20) Grigor Dimitrov (BUL) 1.735 -1

Race to Turin

1) Novak Djokovic (SRB) 8.945

2) Carlos Alcaraz (ESP) 8.175

3) Daniil Medvedev 6.590

4) Jannik Sinner (ITA) 4.365

5) Andrey Rublev 3.640 +1

6) Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.570

7) Holger Rune (DEN) 3.055

8) Alexander Zverev (GER) 3.030

9) Taylor Fritz (USA) 3.010

10) Casper Ruud (NOR) 2.625

11) Alex de Minaur (AUS) 2.505

12) Tommy Paul (USA) 2.435

13) Frances Tiafoe (USA) 2.210

14) Karen Khachanov 1.910

15) Cameron Norrie (GBR) 1.860

16) Hubert Hurkacz 1.775

17) Ben Shelton (USA) 1.605

18) Francisco Cerundolo (ARG) 1.580

19) Grigor Dimitrov (BUL) 1.465

20) Nicolas Jarry (CHI) 1.450

Ranking Atp, gli italiani

1 (7) Jannik Sinner 4.465 -1

2 (18) Lorenzo Musetti 1.925

3 (38) Lorenzo Sonego 1.140 +1

4 (47) Matteo Arnaldi 999 +14

5 (66) Matteo Berrettini 832 -30

6 (110) Marco Cecchinato 559 -1

7 (131) Fabio Fognini 463 +15

8 (132) Flavio Cobolli 462 +5

9 (136) Giulio Zeppieri 447

10 (137) Luca Nardi 446

11 (139) Andrea Vavassori 435 +24

12 (143) Mattia Bellucci 423 +39

13 (169) Raul Brancaccio 363 -2

14 (174) Matteo Gigante 349 -5

15 (177) Luciano Darderi 344 +8

16 (188) Francesco Passaro 316 -16

17 (199) Franco Agamenone 310 -6

18 (205) Stefano Travaglia 299 +28

19 (212) Federico Gaio 295 +3

20 (214) Alessandro Giannessi 292 +30