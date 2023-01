Tennis ranking Atp aggiornato 9 gennaio 2023, Berrettini, Sinner, Musetti tra i top-20: un risultato storico

Qui si fa la storia. Oggi, lunedì 9 gennaio 2023, l'Italia piazza 3 tennisti nella top-20 della classifica Atp. Matteo Berrettini, tornato numero 1 d'Italia, è 14esimo, Sinner 16esimo, Musetti diciannovesino. Siamo secondi nella classifica per nazioni, dietro soltanto alla Spagna che vanta in top-15 il numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, in seconda posizione e Pablo Carreno Busta, in 15esima posizione.

Tennis 2023: la prima classifica Atp

Un risultato che avevamo già sfiorato nel recente passato, il 4 ottobre 2021 e dal 14 febbraio al 10 aprile 2022, quando avevamo Berrettini al numero 7, Sinner al 14 e Sonego 21esimo. Pur rimanendo con i piedi per terra, consapevoli che i paragoni tra epoche diverse si rivelano sempre azzardati, non si può non considerare storico un risultato che non era stato raggiunto neppure nell'epoca d'oro di Panatta, Barazzutti e Bertolucci, che il 19 giugno 1977 e il 2 luglio 1977 furono in 3 tra i primi 22 al mondo: Panatta 17esimo, Barazzutti 20esimo e Bertolucci 22esimo.

Una prima classifica dell'anno che sorride decisamente all'Italtennis che ora deve continuare a far sognare gli appassionati nel corso dell'anno.

Pepperstone Atp Rankings, La Top 20 (09-01-2023)

1. Carlos Alcaraz (ESP) 6.820 punti

2. Rafael Nadal (ESP) 5.770

3. Casper Ruud (NOR) 5.720

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.715

5. Novak Djokovic (SRB) 5.070

6. Andrey Rublev 3.930

7. Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.895

8. Daniil Medvedev 3.860

9. Taylor Fritz (USA) 3.545

10. Holger Rune (DEN) 2.876

11. Hubert Hurkacz (POL) 2.860

12. Cameron Norrie (GBR) 2.575

13. Alexander Zverev (GER) 2.560

14. Matteo Berrettini (ITA) 2.490

15. Pablo Carreno Busta (ESP) 2.420

16. Jannik Sinner (ITA) 2.375

17. Frances Tiafoe (USA) 2.260

18. Marin Cilic (CRO) 2.060

19. Lorenzo Musetti (ITA) 1.925

20. Karen Khachanov 1.885

Ranking Atp, la top 20 d'Italia (09-01-2023)

1. (14) Matteo Berrettini 2.490 punti

2. (16) Jannik Sinner 2.375

3. (19) Lorenzo Musetti 1.925

4. (44) Lorenzo Sonego 950

5. (57) Fabio Fognini 843

6. (93) Marco Cecchinato 582

7. (120) Francesco Passaro 473

8. (134) Matteo Arnaldi 421

9. (146) Raul Brancaccio 385

10.(153)Mattia Bellucci 374

11.(154)Franco Agamenone 373

12.(160)Luca Nardi 367

13.(164)Flavio Cobolli 360

14.(168)Giulio Zeppieri 350

15.(181) Andrea Pellegrino 318

16.(189)Riccardo Bonadio 306

17.(196)Francesco Maestrelli 284

18.(205)Luciano Darderi 266

19.(214)Andrea Vavassori 256

20.(225)Gianluca Mager 242