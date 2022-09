Sonego sul ritiro di Federer: “Sono stato l’ultimo che ha sconfitto a Wimbledon, emozione fantastica”

"Di tutti i doni che il tennis mi ha fatto nel corso degli anni, il più grande, senza dubbio, sono state le persone che ho incontrato lungo il cammino: i miei amici, i miei avversari e soprattutto i tifosi che danno vita a questo sport". Ieri, giovedì 15 settembre, Roger Federer ha annunciato così sui social il suo ritiro dal tennis. In quel momento si è ufficialmente chiusa un'epoca ed è salita la nostalgia per un campionissimo che è stato capace in carriera di mettere in bacheca 103 titoli Atp, numero 1 al mondo per 237 settimane consecutive, su 310 in totale, vincitore di 20 titoli Slam e di 8 edizioni di Wimbledon.

King Roger, classe 1981, è stato un’ispirazione per tutti i giovani tennisti. Tra questi c’è anche il torinese Lorenzo Sonego, classe 1995, che muovendo i suoi primi passi da Santa Rita ha realizzato il sogno di giocare a tennis ad altissimi livelli. A luglio 2021 Sonego affrontò Federer agli ottavi di finale del torneo di Wimbledon e fu l’ultimo a perdere per 7-5, 6-4, 6-2 contro il tennista elvetico in quello che viene definito come il suo giardino.

In un’intervista rilasciata all’ufficio stampa di Tennis&Friends, l’appuntamento con la prevenzione e lo sport che si tiene questo fine settimana (qui trovate maggiori informazioni), Sonego ha ricordato quell’incontro e ha parlato di cosa ha rappresentato Federer per il tennis mondiale: “Di sicuro è una grandissima perdita. Per me è il giocatore più importante che c’è stato nella storia. Essere stato l’ultimo ad averci perso è comunque un bel ricordo, giocarci a Wimbledon è stata comunque un’emozione fantastica”.