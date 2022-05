Roland Garros oggi in tv, Bronzetti-Ostapenko: dove vederla in diretta e in streaming

Lucia Bronzetti inizia oggi, martedì 24 maggio, la sua avventura al Roland Garros. Dopo la semifinale a Rabat punta a sorprendere in questo importantissimo appuntamento. Al primo turno, però, troverà subito un?avversaria insidiosa come Ostapenko, n.13 del ranking e 13 del seeding, vincitrice del Roland Garros nel 2017. reduce però da un periodo non brillantissimo con 5 sconfitte consecutive.

Roland Garros, Bronzetti-Ostapenko: dove vederla in tv

Il match tra Bronzetti e Ostapenko si giocherà sul court 14, orario d?inizio alle ore 11.00.L'edizione 2022 del Roland Garros va in onda in esclusiva sui canali di Eurosport (1 0 2) e in streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo e NOW.