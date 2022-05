Roland Garros 2022, come seguirlo in tv: tabellone, calendario, date, orari

Inizia oggi, domenica 22 maggio, il Roland Garros, il secondo Slam della stagione. L'appuntamento sulla terra rossa di Parigi è uno dei più attesi della stagione tennistica.

Saranno due settimane tutte da seguire, fino alla finale femminile, in programma sabato 4 giugno e quella maschile, che si giocherà domenica 5 giugno.

Qui trovate il tabellone, il calendario, le date, i favoriti, gli italiani e gli orari per seguire il Roland Garros 2022 in tv.

Roland Garros 2022: il montepremi

Il prize money del Roland Garros metterà sul piatto un totale di 43,6 milioni di euro. Chi vincerà il torneo incasserà 2,2 milioni di euro, mentre il finalista otterrà la metà esatta. La semifinale vale 600.000 euro, mentre chi arriva ai quarti di finale incassa 380.000 euro. L'accesso agli ottavi di finale vale 220.000, il terzo turno 125.800, il secondo turno 86.000, il primo turno 62.000.

Chi vince, inoltre, prenderà 2000 punti sia tra gli uomini sia tra le donne, chi perde in finale 1200 (uomini) e 1300 (donne), in semifinale 720 sia uomini che donne, nei quarti di finale 360 (uomini) e 430 (donne), negli ottavi 180 (uomini) e 240 (donne), al terzo turno 90 (uomini) e 130 (donne), al secondo 45 (uomini) e 70 (donne), al primo 10 sia uomini che donne.

Roland Garros 2022: i favoriti

Dopo aver vinto a Roma il suo primo torneo nel 2022, condizionato dalle sue note posizione contro la vaccinazione Covid, Novak Djokovic è pronto a difendere la vittoria conquistata un anno fa a Parigi e a pareggiare i conti con Nadal nel numero di Slam vinti. Il campione spagnolo è in testa con 21 Slam, seguito dal numero 1 al mondo a quota 20.

I bookie indicano il campione serbo come il principale favorito, davanti a Carlos Alcaraz, che l’ha recentemente battuto in semifinale al Masters 1000 di Madrid, torneo che poi ha vinto mostrando nuovamente a tutti quanto il suo talento sia ormai sbocciato e sia pronto per vincere uno Slam.

Gli altri tennisti maggiormente accreditati per la prestigiosa vittoria sono Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas.

Roland Garros 2022: gli italiani

Sono dieci gli italiani che parteciperanno a questa edizione del Roland Garros, 6 uomini e 4 donne. Sinner, vista l'assenza di Berrettini per infortunio, sarà il nostro numero 1. L'altra testa di serie è Sonego.

Il primo a scendere in campo, oggi non prima delle ore 15 contro Popyrin, sarà il veterano Fabio Fognini. Pronti a dare il massimo anche Musetti, Cecchinato, Zeppieri, Giorgi, Paolini, Bronzetti, Trevisan.

Interessante il cammino che attende Jannik Sinner. Il campione altoatesino, che a Roma è arrivato ai quarti, punta a un grande risultato sul rosso di Parigi, dove nei possibili ottavi dovrebbe vedersela Rublev, nei quarti con Medvedev, in semifinale con Tsitsipas o Ruud.

Decisamente più dura la parte alta del tabellone maschile, quella dove sono finiti Nadal e Alcaraz. I due spagnoli sono dallo stesso lato, proprio quello di Novak Djokovic.

Djokovic e Nadal potrebbero affrontarsi già nei quarti di finale, mentre Zverev ritroverebbe quel Carlos Alcaraz che l'ha sconfitto in finale al Masters 1000 di Madrid.

Roland Garros 2022: calendario, date, orari

22, 23, 24 maggio - primo turno uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21:00)

25, 26 maggio - secondo turno uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21:00)

27, 28 maggio - terzo turno uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21:00)

29, 30 maggio - ottavi di finale uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21:00)

31 maggio , 1 Giugno - quarti di finale uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21:00)

2, 3 giugno - semifinale uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21:00)

4 giugno- finale donne (15:00)

5 giugno - finale uomini (15:00)

Roland Garros 2022: dove vederlo in tv e in streaming

Il Roland Garros sarà trasmesso in tv e in streaming tutti i giorni da Eurosport, su Eurosport 1 e Eurosport 2.

Sarà disponibile in streaming su Discovery+ ed Eurosport Player che trasmetteranno tutti gli incontri. Anche su Sky Go, Now, Dazn e Timvision saranno disponibili le trasmissioni di Eurosport 1 ed Eurosport 2.