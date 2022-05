Roland Garros oggi in tv Cecchinato-Hurkacz: dove vederla in diretta e in streaming

Una grande sfida attende oggi, giovedì 26 maggio, Marco Cecchinato. Dopo la bellissima vittoria in rimonta contro Andujar al primo turno, il palermitano, classe 1992, sogna una grande impresa contro il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 12. Il tennista di Breslavia è sicuramente un avversario ostico, ma il siciliano sulla terra rossa del Roland Garros si è sempre esaltato.

Nella stagione 2018 arrivò in semifinale a Parigi e fu il terzo italiano nell'era Open a spingersi così avanti in un torneo del grande Slam.

Per lui sarà anche l'occasione per vendicare la sconfitta subita da Giulio Zeppieri al primo turno. Il giovane tennista di Latina, però, che si era qualificato al tabellone principale dalle qualificazioni, ha sottolineato come questa esperienza per lui non sia stata una favola, ma un punto di partenza perché sente di avere tutte le capacità per stare a questi livello.

Roland Garros, Cecchinato-Hurkacz: dove vederla in tv

L'incontro tra Cecchinato e Hurkacz, uno dei più attesi di questa giornata per i colori italiani, è il terzo in programma a partire dalle ore 11.00 sul campo 14.

L'edizione 2022 del Roland Garros è trasmessa in esclusiva sui canali di Eurosport (1 0 2) e in streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo e NOW.