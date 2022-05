Roland Garros oggi in tv Fognini-Popyrin: dove vederla in tv e in streaming

Sarà Fabio Fognini il primo degli italiani a scendere in campo al Roland Garros. Il veterano del gruppo azzurro affronterà un avversario insidioso come l’australiano Alexei Popyrin.

Fognini, numero 53 al mondo, trova subito il numero 103 del ranking che punta a stupire sul court Simonne-Mathieu. I due si trovano sul lato più impegnativo del tabellone e nei prossimi turni se la dovranno in ogni caso vedere contro avversari decisamente quotati.

Fognini ha dalla sua un precedente vinto nel 2019 e soprattutto la sua grande esperienza. Sarà una partita interessante e combattuta.

Roland Garros, Fognini-Popyrin: dove vederla in tv

Il match tra Fabio Fognini e Alexei Popyrin, domenica 22 maggio, il terzo in programma a partire dalle 11 con orario d’inizio stimato non prima delle 15, sarà trasmesso in tv e in streaming da Eurosport, su Eurosport 1 e Eurosport 2.

Sarà disponibile in streaming su Discovery+ ed Eurosport Player che trasmettono tutti gli incontri. Anche su Sky Go, Now, Dazn e Timvision sono disponibili le trasmissioni di Eurosport 1 ed Eurosport 2.