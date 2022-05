Roland Garros oggi in tv Giorgi-Putintseva: dove vederla in diretta e in streaming

Camila Giorgi torna in campo oggi, giovedì 26 maggio, nel secondo turno del Roland Garros. La maceratese, numero 1 del nostro tennis, nel primo turno è stata autrice di una bella vittoria in rimonta contro la cinese Zhang.

Ora, per approdare al terzo turno, dovrà superare la kazaka Yulia Putintseva. Non sarà un match facile, ma Camila ha tutte le carte in regola per superare questo scoglio e approdare al terzo turno.

Roland Garros, Giorgi-Putintseva: dove vederla in tv

L'incontro tra Camila Giorgi e Yulia Putintseva è il terzo match di giornata sul court 6: il primo è in programma alle ore 11.

L'edizione 2022 del Roland Garros è trasmessa in esclusiva sui canali di Eurosport (1 0 2) e in streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo e NOW.