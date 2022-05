Roland Garros oggi in tv Giorgi-Sabalenka: dove vederla in diretta e in streaming

Grande occasione per Camila Giorgi. La tennista di Macerata oggi, sabato 28 maggio, affronta la bielorussa Aryna Sabalenka, testa di serie numero 7 nel terzo turno del Roland Garros.

Camila, che in questa prima parte di stagione non era ancora riuscita a ottenere risultati brillanti, ha finalmente mostrato un buon gioco in questo inizio del più prestigioso evento al mondo su terra battuta. Ora affronterà un’avversaria molto quotata: superarla vorrebbe dire conquistare l’accesso agli ottavi di finale del secondo torneo del grande Slam.

Roland Garros, Giorgi-Putintseva: dove vederla in tv

L'incontro tra Camila Giorgi e Aryna Sabalenka è il secondo sul campo Simonne Mathieu e seguirà quello tra McDonald e Sinner.

L'edizione 2022 del Roland Garros è trasmessa in esclusiva sui canali di Eurosport (1 0 2) e in streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo e NOW.