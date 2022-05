Roland Garros oggi in tv, Camila Giorgi-Zhang: dove vederla in diretta e in streaming

Camila Giorgi è pronta a cominciare oggi, martedì 24 maggio, la sua avventura al Roland Garros 2022. La nostra numero 1 sfiderà la cinese Zhang, un’avversaria sulla quale è superiore almeno sulla carta.

La maceratese punta a superare questo primo ostacolo per migliorare il secondo turno allo slam parigino ottenuto nella passata stagione e a iniziare a cogliere le prime soddisfazioni in una stagione che sinora non le ha riservato particolari soddisfazioni.

Roland Garros, Giorgi-Zhang: dove vederla in tv

Il match tra Camila Giorgi e Shuai Zhang è il terzo sul Court 14 dalle ore 11:00 dopo Rublev-Kwon. L'edizione 2022 del Roland Garros va in onda in esclusiva sui canali di Eurosport (1 0 2) e in streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo e NOW.