Roland Garros oggi in tv Sinner- Roberto Carballes Baena: dove vederla in diretta e in streaming

Jannik Sinner torna in campo oggi, giovedì 26 maggio, per il secondo turno del Roland Garros. Il campione altoatesino, che nel primo turno ha superato agevolmente l'americano Bjorn Fratangelo, trova sul suo cammino un altro avversario decisamente alla sua portata, lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 89 al mondo, specialista sulla terra rossa.

Roland Garros, Sinner-Roberto Carballes Baena: dove vederla in tv

L'incontro tra Jannik Sinner e Roberto Carballes Baena è il quarto sul campo 7 dove si disputano le sfide tra Jessica Pegula ed Anhelina Kalinina, Marin Cilic e Marton Fucsovics, Danielle Collins e Shelby Rogers e l'inizio non sarà prima delle ore 16.00.

L'edizione 2022 del Roland Garros è trasmessa in esclusiva sui canali di Eurosport (1 0 2) e in streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo e NOW.