Roland Garros oggi in tv Trevisan-Sasnovic: dove vederla in diretta e in streaming

Una giornata tutta da vivere per Martina Trevisan. La tennista toscana oggi, domenica 29 maggio, sfiderà la bielorussa Aliaksandra Sasnovich negli ottavi di finale del Roland Garros.

Trevisan, complice anche la vittoria ottenuta a Rabat, sta vivendo un grande periodo di forma e ha una striscia aperta di 8 vittorie consecutive. Sasnovich è favorita sulla carta, ma la nostra portacolori ha tutte le carte in regola per riuscire a sovvertire il pronostico.

Roland Garros, Trevisan-Sasnovic: dove vederla in tv

Martina Trevisan sfiderà Aliaksandra Sasnovich sul campo Suzanne Lenglen alle ore 11.00. L'edizione 2022 del Roland Garros è trasmessa in esclusiva sui canali di Eurosport (1 0 2) e in streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo e NOW.