Roland Garros oggi in tv Trevisan-Saville: dove vederla in diretta e in streaming

Appuntamento importantissimo per Martina Trevisan che oggi, venerdì 27 maggio, si giocherà contro l'australiana Daria Saville, l'accesso agli ottavi del Roland Garros. La tennista toscana vincendo raggiungerebbe eguaglierebbe il suo miglior risultato in questo torneo.

Non ci sono precedenti contro questa avversaria che cerca di raggiungere per la prima volta gli ottavi del secondo Slam del circuito.

Roland Garros, Trevisan-Saville: dove vederla in tv

L'incontro tra Martina Trevisan e Daria Saville, che vale l'accesso agli ottavi di finale del Roland Garros, è il secondo dalle ore 11.00 sul campo 14 e seguirà l'incontro del torneo di doppio tra Tim Puetz (GER)/Michael Venus (NZL)-Benjamin Bonzi (FRA)/Arthur Rinderknech (FRA).

L'edizione 2022 del Roland Garros è trasmessa in esclusiva sui canali di Eurosport (1 0 2) e in streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo e NOW.