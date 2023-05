Roland Garros 2023, come seguirlo in tv: tabellone, calendario, date, orari

Il Roland Garros 2023 è ai nastri di partenza. Il secondo Slam dell'anno, in programma da domenica 28 maggio a domenica 11 giugno, vede 9 italiani nel main-draw maschile, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Matteo Arnaldi, Giulio Zeppieri, Andrea Vavassori e Flavio Cobolli.

Sei le italiane in quello femminile, Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e Sara Errani. Saranno due settimane tutte da seguire.

Qui trovate il tabellone, il calendario, le date, i favoriti, gli italiani e gli orari per seguire il Roland Garros 2023 in tv.

Roland Garros 2023: il montepremi

Il prize money del Roland Garros metterà sul piatto un totale di 43,9 milioni di euro, segnando un aumento del 13,76% rispetto all'anno scorso. Chi vincerà il torneo incasserà 2,3 milioni, mentre il finalista otterrà la metà esatta. La semifinale vale 630.000 euro, mentre chi arriva ai quarti di finale incassa 400.000 euro. L'accesso agli ottavi di finale vale 240.000, il terzo turno 142.000, il secondo turno 97.000, il primo turno 69.000.

Chi vince, inoltre, prenderà 2000 punti sia tra gli uomini sia tra le donne, chi perde in finale 1200 (uomini) e 1300 (donne), in semifinale 720 sia uomini che donne, nei quarti di finale 360 (uomini) e 430 (donne), negli ottavi 180 (uomini) e 240 (donne), al terzo turno 90 (uomini) e 130 (donne), al secondo 45 (uomini) e 70 (donne), al primo 10 sia uomini che donne.

Roland Garros 2022: i favoriti

Quest’anno, tra gli uomini, non c’è un vero favorito della vigilia. Rafa Nadal non ci sarà e punta a tornare nel circuito nel 2024, giocare lo Slam che ha vinto 14 volte e i Giochi Olimpici di Parigi 2024, che si disputeranno proprio su questi prestigiosi campi. I tennisti più accreditati per la vittoria, alla vigilia, sono Daniil Medvedev, che si è sbloccato sulla terra rossa, vincendo gli Internazionali d'Italia a Roma e Novak Djokovic, che cerca il secondo trionfo Slam dell’anno dopo la vittoria all’Australian Open 2023.

Dopo il tonfo di Roma, Carlos Alcaraz andrà a caccia del riscatto, proprio come Jannik Sinner. Non ci sarà Matteo Berrettini che ha ripreso da qualche giorno a pieno ritmo gli allenamenti per rientrare a Stoccarda quando inizierà la stagione sull’erba. Nel torneo femminile la favorita è Iga Swiatek, vincitrice nel 2022. Tra le sue maggiori avversarie ci saranno Aryna Sabalenka ad Elena Rybakina.

Roland Garros 2023, programma completo

1) Prima settimana

domenica 28 maggio, dalle ore 10.00: primo turno maschile e femminile

lunedì 29 maggio, dalle ore 10.00: primo turno maschile e femminile

martedì 30 maggio, dalle ore 10.00: primo turno maschile e femminile

mercoledì 31 maggio, dalle ore 10.00: secondo turno maschile e femminile

giovedì 1 giugno, dalle ore 10.00: secondo turno maschile e femminile

venerdì 2 giugno, dalle ore 10.00: terzo turno maschile e femminile

sabato 3 giugno, dalle ore 10.00: terzo turno maschile e femminile

domenica 4 giugno, dalle ore 10.00: ottavi di finale maschili e femminili

2) Seconda settimana

lunedì 5 giugno, dalle ore 10.00: ottavi di finale maschili e femminili

martedì 6 giugno, dalle ore 10.00: quarti di finale maschili e femminili

mercoledì 7 giugno, dalle ore 10.00: quarti di finale maschili e femminile

giovedì 8 giugno, dalle ore 12.00: semifinali femminili

venerdì 9 giugno, dalle ore 14.00: semifinali maschili

sabato 10 giugno, dalle ore 16.00: finale femminile

domenica 11 giugno, dalle ore 15.00: finale maschile

Roland Garros 2023: dove vederlo in tv e in streaming

Il Roland Garros sarà trasmesso in tv e in streaming tutti i giorni da Eurosport, su Eurosport 1 e Eurosport 2. Sarà disponibile in streaming su Discovery+ ed Eurosport Player che trasmetteranno tutti gli incontri. Anche su Sky Go, Now, Dazn e Timvision saranno disponibili le trasmissioni di Eurosport 1 ed Eurosport 2.