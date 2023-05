Roland Garros 2023, quarta giornata: sei italiani, Djokovic e Alcaraz

Quarta giornata e tanti incontri da non perdere al Roland Garros 2023. Sono ben sei i giocatori italiani impegnati nei rispettivi incontri di secondo turno. Fabio Fognini alle ore 11, nel primo match sul campo 6, sfida Jason Kubler. Per il tennista di Arma di Taggia ci sono tutte le possibilità di andare avanti dopo la bella vittoria contro Felix Auger-Aliassime.

Sul campo Philippe Chatrier alle ore 11.45 Camila Giorgi sfida Jessica Pegula, la numero 3. Lorenzo Sonego, dopo aver avuto la meglio contro Ben Shelton, sfida il transalpino Ugo Humbert, che gioca in casa. Il match del torinese sarà non prima delle 12.15, mentre non prima delle ore 15.30 Musetti se la vedrà con un avversario da non sottovalutare Alexander Shevchenko.

Match proibitivo per Arnaldi contro Shapovalov, non prima delle 13.35, mentre Sara Errani, non prima delle 14.20 sfida Irina-Camelia Begu.

Roland Garros 2023, programma 31 maggio 2023

Mercoledì 31 maggio

PHILIPPE CHATRIER, dalle 11.45

C. Giorgi vs J. Pegula: secondo turno donne

C. Garcia vs A. Blinkova: secondo turno donne

C. Alcaraz vs T. Daniel: secondo turno uomini

N. Djokovic vs M. Fucsovics: secondo turno uomini

SUZANNE-LENGLEN, dalle 11.00

R. Carballes Baena vs S. Tsitsipas: secondo turno uomini

M. Vondrousova vs D. Kasatkina: secondo turno donne

I. Shymanovich vs A. Sabalenka: secondo turno donne

L. Pouille vs C. Norrie: secondo turno uomini

SIMONNE MATHIEU, dalle 11.00

S. Hunter vs E. Svitolina: secondo turno donne

S. Wawrinka vs T. Kokkinakis: secondo turno uomini

C. Moutet vs A. Rublev: secondo turno uomini

L. Jeanjean vs E. Avanesyan: secondo turno donne

CAMPO 14, dalle 11.00

J. Ostapenko vs P. Stearns: secondo turno donne

L. Sonego vs U. Humbert: secondo turno uomini

S. Stephens vs V. Gracheva: secondo turno donne

L. Van Assche vs A. Davidovich Fokina: secondo turno uomini

CAMPO 7, dalle 11.00

E. Mertens vs C. Osorio: secondo turno donne

L. Samsonova vs A. Pavlyuchenkova: secondo turno donne

T. Griekspoor vs H. Hurkacz: secondo turno uomini

L. Musetti vs A. Shevchenko: secondo turno uomini

CAMPO 6, dalle 11.00

F. Fognini vs J. Kubler: secondo turno uomini

Y. Putintseva vs Q. Zheng: secondo turno donne

K. Khachanov vs R. Albot: secondo turno uomini

L. Fernandez vs C. Tauson: secondo turno donne

CAMPO 2, dalle 11.00

I. Neel/FH. Wu vs A. Friedsam/N. Kichenok: primo turno doppio donne

S. Chang/A. Kulikov vs M. Bouzkova/S. Sorribes Tormo: primo turno doppio donne

I. Dodig/A. Krajicek vs S. Baez/G. Duran: primo turno doppio uomini

D. Kovinic/R. Peterson vs A. Robbe/A. Tubello: primo turno doppio donne

CAMPO 3, dalle 11.00

T. Andrianjafitrimo/F. Ferro vs M. Zanevska/K. Zmmermann: primo turno doppio donne

C. Bucsa/A. Rosolska vs D. Krawczyk/D. Schuurs: primo turno doppio donne

F. Cerundolo/F. Coria vs I. Ivashka/A. Popyrin: primo turno doppio uomini

B. Mattek-Sands/M. Pavic vs D. Schuurs/J.J. Rojer: primo turno doppio misto

CAMPO 4, dalle 11.00

M. Melo/J. Pers vs W. Blumberg/M. Kecmanovic: primo turno doppio uomini

J. Eysseric/H. Mayot vs Y. Nishioka/J. Vesely: primo turno doppio uomini

L. Chan/H.C. Chan vs A. Bolsova/O. Kalashnikova: primo turno doppio donne

C. Burel/C. Paquet vs N. Melichar-Martinez/E. Perez: primo turno doppio donne

CAMPO 5, dalle 11.00

M. Purcell/B. Shelton vs J. Cash/H. Pattern: primo turno doppio uomini

A. Nedovyesov/MA. Reyes-Varela vs N. Lammons/J. Withrow: primo turno doppio uomini

V. Azarenka/B. Haddad Maia vs K. Kanepi-T. Mihalikova: primo turno doppio donne

G. Dabrowski/L. Stefani vs E. Cocciaretto/T. Maria: primo turno doppio donne

CAMPO 8, dalle 11.00

M-A. Huesler/N. Jarry vs M. Demoliner/A. Vavassori: primo turno doppio uomini

P. Niklas-Salminen/E. Ruusuvuori vs G. Barrere/Q. Halys: primo turno doppio uomini

L. Siegemund/V. Zvonareva vs C. Gauff/J. Pegula: primo turno doppio donne

A. Cornet/D. Parry vs E. Lechemia/J. Ponchet: primo turno doppio donne

CAMPO 9, dalle 11.00

P-H. Herbert/N. Mahut vs M.Giron/M. Mcdonald: primo turno doppio uomini

D. Schwartzman vs N. Borges: secondo turno uomini

S. Errani vs I. Begu: secondo turno donne

K. Flipkens/S. Rogers vs N. Parrizas Diaz/S. Santamaria: primo turno doppio donne

CAMPO 10, dalle 11.00

B. Krejcikova/K. Siniakova vs U. Eikeri/E. Hozumi: primo turno doppio donne

H. Dellien/G. Pella vs R. Ram/J. Salisbury: primo turno doppio uomini

A. Bogdan/B. Pera vs A. Muhammad/G. Olmos: primo turno doppio donne

A. Guarachi/E. Routliffe vs L. Davis/C. Liu: primo turno doppio donne

G. Olmos/N. Skupski vs A. Danilina/S. Gonzalez: primo turno doppio misto

CAMPO 11, dalle 11.00

I. Kromacheva/L. Noskova vs A. Panova/Y. Sizikova: primo turno doppio donne

J. Paolini/M. Trevisan vs A. Barnett/O. Nicholls: primo turno doppio donne

E. Couacaud/A. Rinderknech vs Y. Bhambri/S. Mynen: primo turno doppio uomini

S. Doumbia/F. Reboul vs R. Bopanna/M. Ebden: primo turno doppio uomini

CAMPO 12, dalle 11.00

A. Fils/G. Mpetshi Perricard vs T. Arribage/L. Sanchez: primo turno doppio uomini

M. Sherif vs A. Potapova: secondo turno donne

M. Arnaldi vs D. Shapovalov: secondo turno uomini

K. Krawietz/T. Puetz vs N. Cacic/D. Lajovic: primo turno doppio uomini

CAMPO 13, dalle 11.00