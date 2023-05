Roland Garros 2023, Sinner-Muller oggi in tv: dove vederla in diretta e in streaming

Oggi, lunedì 29 maggio, Jannik Sinner esordirà al Roland Garros 2023. L'altoatesino partirà favorito contro il francese Alexander Muller, vista la differenza in termini di ranking. L'azzurro è numero 8 al mondo, il transalpino numero 101.

Jannik andrà a caccia del riscatto dopo l'eliminazione agli ottavi di Roma per mano di Cerundolo. Non dovrà sottovalutare un avversario che non ha mai affrontato e che non ha nulla da perdere.

Roland Garros 2023, Sinner-Muller: orari e diretta

L’incontro tra Sinner e Muller, in programma oggi lunedì 29 maggio, che vale l’accesso al secondo turno del Roland Garros 2023, si giocherà sul Court Philippe Chatrier non prima delle 20.15 e sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport1 HD o su Eurosport2 HD e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tennis Tv.