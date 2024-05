Sorteggio Roland Garros 2024 oggi: dove vederlo in diretta 

L'attesa sta per finire. Oggi, giovedì 23 maggio, alle ore 14, si terrà il sorteggio del Roland Garros 2024 e conosceremo così la composizione dei tabelloni del torneo maschile e del torneo femminile del secondo Slam dell'anno.

Un Roland Garros 2024 che avrà un sapore particolare visto che metterà in palio punti anche per la qualificazione al torneo olimpico che si giocherà proprio sul Philippe Chatrier e sugli altri campi del più importante torneo su terra battuta.

A difendere i titoli conquistati al Roland Garros 2023 sono Novak Djokovic e Iga Swiatek, entrambi al numero 1 delle rispettive classifiche. Il trono di Djokovic, tre volte vincitore a Parigi, però, è insidiato da Jannik Sinner, numero 2 al mondo che lunedì 10 giugno, quando verrà aggiornato il ranking Atp dopo il Roland Garros 2024, potrebbe diventare numero 1 al mondo. Il campione serbo, per difendere la vetta, dovrà arrivare in finale o in semifinale se vincerà questa settimana l'Atp 250 a Ginevra.

Tutto il tifo sarà per Rafa Nadal, 14 volte vincitore del Roland Garros, che al termine di questa stagione si ritirerà dal tennis. Il pronostico sul vincitore del torneo maschile del Roland Garros 2024 è molto più incerto rispetto alle ultime edizioni. Bisognerà verificare in campo le condizioni delle nuove stelle del circuito Carlos Alcaraz e Jannik Sinner che stanno recuperando dagli infortuni.

Hanno tutte le carte in regola per disputare un ottimo major parigino Zverev, vincitore a Roma, Tsitsipas, vincitore a Montecarlo e Ruud, vincitore a Barcellona. Iga Swiatek è la grande favorita per la vittoria del torneo femminile dove potrebbe esserci un nuovo duello con la sua rivale Aryna Sabalenka.

Sorteggio Roland Garros: dove vederlo in diretta

Oggi, giovedì 23 maggio, nella giornata del sorteggio, conosceremo gli avversari degli italiani: Jannik Sinner (2) Lorenzo Musetti (26), Matteo Arnaldi (43), Lorenzo Sonego (55), Flavio Cobolli (66), Luciano Darderi (68) Luca Nardi (86), Fabio Fognini (100). Non ci sarà, purtroppo Matteo Berrettini, che ha scelto di concentrarsi sul recupero della forma fisica ottimale in vista della stagione sull'erba.

Sapremo, inoltre, chi affronteranno le nostre quattro tenniste italiane: Jasmine Paolini (13), Lucia Bronzetti (46), Elisabetta Cocciaretto (55), Martina Trevisan (82).

Potrete seguire in diretta il sorteggio del Roland Garros sul canale YouTube ufficiale del torneo. La testa di serie numero 1 è Novak Djokovic, Sinner la numero 2. Potranno dunque sfidarsi soltanto in finale.