Roland Garros 2024, dove vederlo: date, calendario, orari, tv

Lo spettacolo sta per cominciare. Da domenica 26 maggio a domenica 9 giugno 2024 si gioca il Roland Garros 2024, il secondo Slam della stagione. Novak Djokovic, vincitore dell'edizione 2023, dovrà difendere la posizione numero 1 del ranking dall'assalto di Jannik Sinner. Per farlo dovrà arrivare almeno in finale o in semifinale se riuscirà a vincere questa settimana l'Atp 250 a Ginevra.

Jannik, dopo essersi curato al J-Medical di Torino, il centro medico della Juventus, per risolvere il problema all'anca, ha sciolto le riserve e giocherà il più importante Major su terra con l'obiettivo di dare il massimo.

Roland Garros 2024: i favoriti

C'è grande incertezza su chi trionferà sul Philippe Chatrier, il campo che ospiterà anche il torneo olimpico. Hanno tutte le carte in regola per disputare un grande Roland Garros Zverev, vincitore a Roma, che torna dopo 2 anni dal terribile infortunio nella semifinale contro Nadal,Tsitsipas, vincitore a Montecarlo e Ruud, vincitore a Barcellona.

Tutto il tifo sarà per Rafa Nadal, 14 volte vincitore del Roland Garros, che al termine di questa stagione si ritirerà dal tennis. Iga Swiatek è la grande favorita per la vittoria del torneo femminile dove potrebbe esserci un nuovo duello con la sua rivale Aryna Sabalenka.

L'Italia non potrà contare, purtroppo, su Matteo Berrettini, che ha scelto di concentrarsi sul recupero della forma fisica ottimale in vista della stagione sull'erba. Oltre a Sinner (2) sono nel tabellone principale Musetti (26), Matteo Arnaldi (43), Lorenzo Sonego (55), Flavio Cobolli (66), Luciano Darderi (68) Luca Nardi (86), Fabio Fognini (100).

Nel torneo femminile ci sono Jasmine Paolini (13), Lucia Bronzetti (46), Elisabetta Cocciaretto (55), Martina Trevisan (82).

Roland Garros 2024: il prize money

Le tenniste e i tennisti si contenderanno un prize money da record di 53.478.000 euro con un incremento del 7,82% rispetto al 2023. Sarà il secondo Slam più ricco del circuito dopo gli US Open, anche se molto probabilmente Wimbledon non starà a guardare e giocherà al rialzo. Intanto gli organizzatori del major parigino hanno deciso di premiare maggiormente i tennisti che vengono eliminati nei primi turni, alzando il prize money sin dalle qualificazioni.

Vittoria 2.400.000 (+4,35%)

Finale 1.200.000 (+4,35%)

Semifinale 650.000 (+3,17%)

Quarti di Finale 415.000 (+3,75%)

Ottavi di Finale 250.000 (+4,17%)

Terzo Turno 158.000 (+11,27%)

Secondo Turno 110.000 (+13,40%)

Primo Turno 73.000 (+5,80%)

Qualificazioni

Turno decisivo 41.000 (+20.59%)

Secondo Turno 28.000 (+27,27%)

Primo Turno 20.000 (+25%)

Roland Garros 2024: il programma e gli orari

Qui trovate il programma del Roland Garros 2024 con gli orari delle partite del tabellone maschile e femminile.

1) Domenica 26 maggio

primo turno maschile, a partire dalle ore 11:00

primo turno femminile, a partire dalle ore 11:00

2) Lunedì 27 maggio

primo turno maschile, a partire dalle ore 11:00

primo turno femminile, a partire dalle ore 11:00

3) Martedì 28 maggio

primo turno maschile, a partire dalle ore 11:00

primo turno femminile, a partire dalle ore 11:00

4) Mercoledì 29 maggio

secondo turno maschile, a partire dalle ore 11:00

secondo turno femminile, a partire dalle ore 11:00

5) Giovedì 30 maggio

secondo turno maschile, a partire dalle ore 11:00

secondo turno femminile, a partire dalle ore 11:00

6) Venerdì 31 maggio

terzo turno maschile, a partire dalle ore 11:00

terzo turno femminile, a partire dalle ore 11:00

7) Sabato 1° giugno

terzo turno maschile, a partire dalle ore 11:00

terzo turno femminile, a partire dalle ore 11:00

8) Domenica 2 giugno

quarto turno maschile, a partire dalle ore 11:00

quarto turno femminile, a partire dalle ore 11:00

9) Lunedì 3 giugno

quarto turno maschile, a partire dalle ore 11:00

quarto turno femminile, a partire dalle ore 11:00

10) Martedì 4 giugno

quarti di finale maschili, a partire dalle ore 11:00

quarti di finale femminili, a partire dalle ore 11:00

11) Mercoledì 5 giugno

quarti di finale maschili, a partire dalle ore 11:00

quarti di finale femminili, a partire dalle ore 11:00

12) Giovedì 6 giugno

semifinali doppio maschile, a partire dalle ore 11:00

finale doppio misto, a partire dalle ore 12:00

semifinali femminili, non prima delle ore 15:00

13) Venerdì 7 giugno

semifinali doppio femminile, a partire dalle ore 11:00

semifinali maschili, non prima delle ore 14:30

14) Sabato 8 giugno

finale femminile, non prima delle ore 15:00

finale doppio maschile, non prima delle ore 15:00

15) Domenica 9 giugno

finale doppio femminile, a partire dalle ore 11:30

finale maschile, non prima delle ore 15:00

Roland Garros 2024: dove vederlo in tv

Il Roland Garros 2024 è trasmesso in diretta su Eurosport e in streaming su Discovery+, Dazn, NOW,Tennis Tv.