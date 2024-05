Roland Garros 2024, il programma di oggi: in campo Sinner, Arnaldi e Cocciaretto

Un'altra giornata da non perdere al Roland Garros 2024. Oggi, venerdì 31 maggio, il match di cartello per i colori azzurri è quello di Jannik Sinner che, nel secondo match dalle ore 12 sullo Chatrier (non prima delle 13:15) affronta il russo Pavel Kotov in un incontro che vale l'accesso agli ottavi.

Una sfida difficile e affascinante attende Matteo Arnaldi che affronta un altro russo, uno dei big del circuito, Andrej Rublev, che sfida nel secondo match sul Lenglen.

Sarà proprio Elisabetta Cocciretto, alle ore 11, ad aprire il programma sul Lenglen giocando contro la tennista russa Ljudmila Samsonova.