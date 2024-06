Paolini-Errani sconfitte, l'Italia perde la terza finale di un Roland Garros 2024 da sogno

Sono Coco Gauff e Katerina Siniakova a conquistare il torneo di doppio femminile del Roland Garros 2024. Oggi, domenica 9 giugno, la statunitense, al suo primo titolo Slam e la ceca, che aggiunge un altro Major alla sua ricca bacheca, hanno avuto la meglio sulle nostre con il punteggio di 7-6(5) 6-3.

Le nostre hanno lottato alla pari, soprattutto nel primo set che si è chiuso al tie-break ed è stato vinto per 7-5 da Gauff/Siniakova. Il secondo set è iniziato con un combattutissimo primo gioco dove Gauff/Siniakova sono riuscite ad avere la meglio dopo 16 punti. Poi, però, hanno subito scavato il break.

Le nostre, però, non hanno mollato e sono riuscite a piazzare il contro-break, prima che le avversarie giocassero una seconda parte di partita magistrale, allungando sul 3-1 con un altro break e firmandone un altro, quello definitivo del 5-3, che spende il bel tentativo di rimonta delle nostre che erano riuscite a piazzare un altro contro break e a portarsi 4-3.

Coco Gauff e Katerina Siniakova vanno così a vincere in un'ora e 47 minuti di gioco, ma Jasmine Paolini e Sara Errani, una nuova coppia che si è formata soltanto a inizio anno, dopo aver trionfato agli Internazionali d'Italia a Roma hanno giocato uno Slam di altissimo livello e ora hanno un altro sogno, quello di tornare qui a Parigi, tra poche settimane, a caccia di gloria nel torneo olimpico.

Lo stesso faranno anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori che si sono dovuti anche loro arrendere soltanto in finale contro i fortissimi Arevalo-Pavic, ma già sognano il riscatto a 5 Cerchi.

Jasmine Paolini è stata la bellissima sorpresa di questo Roland Garros 2024 dove ha giocato la finale contro la numero 1 al mondo Iga Swiatek. Nulla ha potuto la toscana contro la campionessa polacca, vincitrice del suo quarto Roland Garros e del suo quinto Slam in carriera.

Paolini, però, è salita fino alla settima posizione del ranking Wta e ha aumentato il suo bagaglio tecnico e quello caratteriale, doti che la renderanno protagonista in tante altre battaglie.

Il Roland Garros 2024 è indimenticabile per i colori azzurri da martedì 4 giugno quando Jannik Sinner, dopo aver battuto Dimitrov nei quarti di finale, complice il ritiro di Novak Djokovic, è diventato a 22 anni il numero 1 al mondo, il primo italiano a conquistare la vetta del ranking Atp. Il nostro campione si è poi arreso in semifinale al quinto set contro Alcaraz, pagando la condizione non ottimale per il problema all'anca che l'ha costretto ai box nelle ultime settimane, ma in questi giorni a Parigi ha realizzato il suo sogno più grande e quello dei suoi sempre più numerosi tifosi.

La classifica computerizzata si aggiornerà ufficialmente domani, lunedì 10 giugno e ufficializzerà quanto abbiamo visto in campo. L'Italia ha un grande campione e tantissimi tennisti di livello assoluto e in continua crescita che continueranno a far appassionare e divertire i tifosi per tanti anni.