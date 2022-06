Rafa Nadal e Novak Djokovic contro l’orario notturno: “Le tv dettano legge”

Molti appassionati di tennis stanno ancora accusando, per dirla alla Max Pezzali, il mal di testa regolare tipico del day after. L'incredibile sfida tra Rafa Nadal e Nole Djokovic si è chiusa al quinto set all'una e 16 minuti.

Per seguire l’ennesima avvincente battaglia tra queste due leggende del tennis, la semifinale conquistata dal campione maiorchino, sono andati a letto, nella notte di mercoledì 1 giugno, decisamente tardi. Un orario che risulta oltremodo penalizzante per i lavoratori e per i ragazzi che vanno a scuola, il grande pubblico di questo sport anche in chiave futura.

Nadal-Djokovic, Roland Garros: “Sessione notturna inizia troppo tardi”

Così è nata la polemica se sia o meno troppo tardi l'orario d'inizio delle partite della sessione notturna. A scendere in campo sono stati proprio i giocatori con il vincitore della serata di ieri, Rafael Nadal, autore di un'altra impresa leggendaria che ha detto: "E’ troppo tardi, non c’è dubbio. Non posso lamentarmi perché ho due giorni di riposo, ma se ne avessi uno solo, o se prendiamo il caso di Zverev a Madrid diventa un grosso problema. Ovviamente capisco l’altro lato del business, le televisioni pagano un sacco di soldi per trasmettere le partite così tardi, il torneo ne trae beneficio economico e così anche i giocatori".

Anche il suo rivale, Novak Djokovic è della stessa idea: "Si sa che sulla terra battuta, al meglio dei cinque set, le partite possono richiedere molto tempo. Le sessioni notturne iniziano troppo tardi. Ma sono le tv che decidono. È il mondo in cui viviamo. Le emittenti hanno deciso che questa partita si sarebbe giocata di notte. Danno soldi e quindi dettano legge".

Almeno fino a quando ci sarà un numero sufficiente di spettatori disposti a restare svegli, pur di non perdersi lo spettacolo. Quello offerto ieri sera da questi due grandi campioni è stato all'altezza della loro fama.